Garmin Instinct 2 contre Polar GRIT X – Quelle montre connectée choisir ?

Vous hésitez entre la Garmin Instinct 2 et la Polar GRIT X ? Vous vous demandez quelle montre connectée Garmin serait la plus appropriée pour vos activités sportives? Pas de panique, nous avons analysé pour vous ces deux modèles phares des constructeurs Garmin et Polar. Continuez votre lecture et découvrez laquelle de ces deux montres est faite pour vous.

Garmin Instinct 2 : une petite montre connectée pour le sport

Le modèle Garmin Instinct 2 est relativement petit, et devrait donc se loger facilement à votre poignet. Cependant, ne vous y trompez pas, cette montre n’est pas en reste en matière d’équipement. Elle offre une prise en charge de nombreux systèmes de navigation et enregistre de multiples disciplines sportives. Bien que conçue principalement pour le sport, elle affiche également les notifications de votre téléphone et offre un accès à la boutique Connect IQ. Elle propose une fonction de mesure du stress, une caractéristique commune aux montres connectées orientées lifestyle comme la HUAWEI Watch 4 Pro.

Polar GRIT X : une montre connectée avec un grand écran

La Polar GRIT X est un modèle offrant un look plus tactique et élégant. Cette montre connectée est un peu plus grande, mais elle est équipée d’un écran nettement plus grand de 1.3 pouces, offrant une meilleure visibilité. Polar ne craint pas les défis, cette montre présente une résistance à l’eau (WR100) et a réussi une série de tests militaires, certifiée par le label MIL-STD-810G. L’appareil se connecte à différents systèmes de navigation et enregistre également de nombreuses disciplines sportives.

Garmin Instinct 2 contre Polar GRIT X : La comparaison

Garmin Instinct 2 et Polar GRIT X sont des montres sportives avancées dotées de nombreuses fonctionnalités, bien que leur objectif principal soit l’enregistrement de l’activité physique. La Garmin Instinct 2 offre une plus longue durée de vie de la batterie, tant en mode veille qu’en activité. La Polar GRIT X dispose d’un écran nettement plus grand (1,3 pouce comparé à 0,9 pouce pour la Garmin Instinct 2) et offre une résolution plus élevée. Cela peut s’avérer utile pendant la course à pied, où un affichage plus grand des informations peut être très apprécié.

Les deux montres sont étanches et intègrent un capteur de fréquence cardiaque, bien qu’il soit recommandé d’utiliser un appareil externe porté sur la poitrine pour des mesures plus précises. La Garmin sera préférée par les utilisateurs fidèles à la marque et ceux qui préfèrent un appareil légèrement plus petit. La Polar, grâce à son écran plus grand, offrira une meilleure lisibilité lors des activités physiques, permettant un meilleur contrôle des paramètres.

Produit Garmin Instinct 2 Polar GRIT X Affichage 0.9 pouces, 176 x 176 pixels, Monochrome, lisible au soleil, transréfléchissant, Memory-In-Pixel 1.2 pouces, 240 x 240 pixels, Gorilla Glass, Memory-In-Pixel Mémoire interne 32 MB 32 MB Mesure du rythme cardiaque mesure du rythme cardiaque intégrée à la montre mesure du rythme cardiaque intégrée à la montre Mesure de la saturation SpO2 oui non Durée de vie maximale de la batterie 28 jours (70 heures avec GPS) 7 jours (40 heures en mode GPS) Systèmes de navigation par satellite GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Étanchéité 10 ATM WR100 Dimensions 45 x 45 x 14,5 mm 47 x 47 x 13 mm Poids 52 g 64 g Compatibilité Android, iOS Android, iOS, HarmonyOS