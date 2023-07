Garmin Enduro 2 vs Enduro : Quelle est la différence ?

Vous êtes à la recherche d’une montre multisport de haute performance ? Ne cherchez plus ! Nous allons vous détailler la comparaison entre la Garmin Enduro 2 et la Garmin Enduro.< Ces montres, dotées d'une autonomie remarquable et de nombreuses fonctionnalités, sont conçues pour les athlètes d'endurance, y compris les coureurs d'ultra, les triathlètes et les concurrents de l'Ironman. Ces montres sont bien plus que de simples gardiennes du temps. Elles sont vos compagnons d'entraînement ultimes. Que vous soyez un athlète professionnel ou un passionné de fitness, choisir la bonne montre peut faire toute la différence. Dans cet article, nous allons explorer les différences entre les deux modèles et vous aider à décider lequel convient à vos besoins. Alors, commençons et découvrons quel modèle de Garmin Enduro est parfait pour vous.

Garmin Enduro 2 vs Enduro : Le prix

Commençons par explorer les différences de prix entre la Garmin Enduro 1 et la Garmin Enduro 2. Le prix est un facteur essentiel à prendre en compte lors de l’achat, alors décomposons-le :

Garmin Enduro 2 :

Prix de vente actuel : 1099€ en France.

Il n’y a qu’un seul modèle disponible, donc le prix reste fixe.

1099€ est un investissement significatif pour une montre GPS, ce qui peut dissuader certains acheteurs potentiels.

Garmin Enduro 1 :

Modèle en titane : Prix : Environ 720 euros, sujet à variation en fonction du détaillant. Le modèle en titane offre une qualité de construction premium à un prix inférieur à celui de l’Enduro 2.

Modèle en acier : Prix : 550 euros, La version en acier inoxydable offre une durabilité et est une option plus abordable dans la gamme Enduro 1.



Garmin Enduro 2 vs Enduro : Comparaison des spécifications

Produit Garmin Enduro 2 Garmin Enduro Conception & Matériel Forme : Circulaire Corps

Polymère renforcé de fibres + lunette en titane

Bracelet : Silicone Forme : Circulaire

Corps : Polymère renforcé de fibres + lunette en titane

Bracelet : Silicone Affichage 1,4 pouces Mip 1,4″ transflectif Résolution 280 x 280 pixels 280 x 280 pixels Dimension 51 x 51 x 15.6mm 51 x 51 x 14.9 mm Poids 70 grammes 71 grammes Capteurs HR optique, baromètre, compas, altimètre, Pulse Ox Fréquence cardiaque, altimètre barométrique, compas, gyroscope, accéléromètre, thermomètre, SpO2 GPS Oui (double bande) GPS/GLONASS/GALILEO NFC Garmin Pay Garmin Pay Connectivité WiFi, Bluetooth, ANT+ Bluetooth, ANT+, Wi-FI Résistance à l’eau 10 ATM 10 ATM Batterie Jusqu’à 46 jours avec charge solaire, jusqu’à 150 heures GPS avec solaire Jusqu’à 50 jours/65 jours avec solaire

Mode de montre économiseur de batterie : Jusqu’à 130 jours/1 an avec solaire

GPS : Jusqu’à 70 heures/80 heures avec solaire Prix 1099€ À partir de 720 euros

Garmin Enduro 2 vs Enduro : Comparaison détaillée

Taille et poids

Passons maintenant à la deuxième différence clé entre la Garmin Enduro 1 et la Garmin Enduro 2 : leur taille et leur poids :

Garmin Enduro 2 vs Enduro

Diamètre : Les deux, la Garmin Enduro 2 (à gauche) et l’Enduro 1 (à droite) ont un diamètre de 51 millimètres. Cela signifie que les montres ont la même taille globale en termes de largeur.

: Épaisseur : L’Enduro 2 est légèrement plus épaisse que l’Enduro 1. L’Enduro 2 mesure 15,6 millimètres d’épaisseur, tandis que l’Enduro 1 mesure 14,9 millimètres. La différence est de moins d’un millimètre, mais il est à noter que l’Enduro 2 a une petite protubérance sur le couvercle arrière pour accueillir une capacité de batterie supplémentaire.

: Poids : Les variations de poids entre les modèles peuvent être un peu déroutantes, alors décomposons-les : Garmin Enduro 2 : L’Enduro 2 pèse 71 grammes. Il s’agit du seul modèle disponible et il est en titane, ce qui contribue à son poids légèrement plus léger par rapport aux autres. Garmin Enduro 1 Modèle en titane : Ce modèle pèse environ 60 grammes, soit 10 grammes de moins que l’Enduro 2. Garmin Enduro 1 Modèle en acier : La version en acier de l’Enduro 1 pèse 70 grammes, soit seulement un gramme de moins que l’Enduro 2.

:

Options de couleurs

L’Enduro 2 est actuellement disponible en un modèle saphir noir DLC avec des accents verts. Il n’y a pas de variation dans les options de couleurs.

L’Enduro 1 propose deux options de couleurs : un modèle sombre similaire à l’Enduro 2 et un modèle en acier inoxydable à l’apparence plus claire.

La différence de poids pourrait être perceptible pour certains utilisateurs, car la montre est portée au poignet. Cependant, pour la plupart des individus, la différence est probablement négligeable.

Autonomie de la batterie

Parlons maintenant de l’un des facteurs les plus critiques lorsqu’il s’agit d’une montre multisport : l’autonomie de la batterie :

Garmin Enduro 2 vs Enduro

Garmin Enduro 2 : La Garmin Enduro 2 offre une autonomie impressionnante, surtout lors de l’utilisation du GPS pendant les activités. En mode GPS uniquement, l’Enduro 2 peut suivre jusqu’à 150 heures d’activités.



Il est important de noter que l’Enduro 2 est une montre alimentée par l’énergie solaire. Pour atteindre l’autonomie maximale de 150 heures de la batterie GPS de la montre, la montre nécessite une certaine exposition à la lumière du soleil pour charger l’affichage.

Garmin Enduro 1 : La Garmin Enduro 1 offre également une autonomie remarquable, bien qu’un peu plus courte que celle de l’Enduro 2. Pendant les activités GPS, l’Enduro 1 peut durer jusqu’à 80 heures, ce qui est toujours un temps considérable. L’estimation de 80 heures prend en compte une certaine charge solaire. Sans charge solaire, l’autonomie de la batterie pour les activités GPS est d’environ 70 heures.



Interface utilisateur

Passons maintenant à l’interface utilisateur, où il y a des différences significatives entre la Garmin Enduro 1 et la Garmin Enduro 2 :

Garmin Enduro 2 : L’Enduro 2 dispose d’une interface utilisateur mise à jour qui offre un écran tactile. Vous pouvez interagir avec la montre en utilisant votre doigt pour balayer et taper sur l’écran. Si vous préférez utiliser des boutons physiques, vous avez la possibilité de désactiver l’écran tactile et de vous fier uniquement aux boutons pour la navigation.

Garmin Enduro 1 : L’Enduro 1, en revanche, repose entièrement sur des boutons physiques pour la navigation. Elle n’a pas d’interface tactile. Pour naviguer dans les menus et les paramètres, vous devez utiliser les boutons de la montre.



GPS et navigation

Une différence notable entre la Garmin Enduro 1 et la Garmin Enduro 2 réside dans leurs capacités de cartographie et de navigation :

Garmin Enduro 2 vs Enduro

Précision du GPS/Modes GPS : L’Enduro 2 dispose d’un GNSS multi-bandes, permettant l’utilisation simultanée de plusieurs systèmes de satellites et fournissant des lectures GPS très précises. L’Enduro 1 s’appuie sur l’ancienne puce GPS de Garmin, qui offre une précision GPS décente mais pas aussi précise que le GNSS multi-bandes de l’Enduro 2. L’Enduro 1 ne supporte pas le mode GPS multi-bandes, limitant sa capacité à tirer parti

Garmin Enduro 2 : L’Enduro 2 est équipé de cartes intégrées qui sont téléchargées dans la mémoire interne de la montre. Avec ces cartes, vous pouvez naviguer sur les routes, les sentiers, les voies navigables, etc. directement sur la montre sans nécessiter un téléphone ou une connexion internet. La montre vous permet de définir des points de repère, de créer des parcours et de recevoir des indications détaillées pour vous rendre à votre destination, offrant une expérience de navigation complète. L’inclusion de cartes intégrées dans l’Enduro 2 améliore sa polyvalence et en fait un outil puissant pour l’exploration en extérieur.

Garmin Enduro 1 : Contrairement à l’Enduro 2, l’Enduro 1 n’a pas de fonctionnalité de cartographie intégrée. Cependant, elle offre une cartographie de type “breadcrumb”. La cartographie de type “breadcrumb” affiche une carte basique avec une ligne qui représente votre route ou le chemin prévu. Bien que la cartographie de type “breadcrumb” puisse aider à suivre votre progression ou à retracer vos pas, elle ne fournit pas le même niveau de détail et de capacités de navigation que les cartes intégrées de l’Enduro 2.



En termes de cartographie, la cartographie topo active de l’Enduro 2 offre une expérience plus complète et détaillée, permettant une navigation et une exploration précises.

D’autre part, la cartographie de type “breadcrumb” de l’Enduro 1 offre une représentation plus simple de votre route ou de la direction souhaitée.

Si vous avez besoin de capacités de cartographie détaillées et hors ligne pour vos activités en extérieur, les cartes intégrées et les fonctionnalités de navigation de la Garmin Enduro 2 en font un choix attrayant.

Cependant, si vous pouvez vous contenter d’une cartographie de type “breadcrumb” basique ou si vous comptez sur des outils de navigation externes, l’Enduro 1 peut toujours vous convenir.

Suivi fitness

Une différence significative entre la Garmin Enduro 1 et la Garmin Enduro 2 réside dans la précision de leur fréquence cardiaque et de leurs capteurs :

Garmin Enduro 2 : L’Enduro 2 dispose du dernier capteur de fréquence cardiaque elevate 4.0 de Garmin, qui est un capteur repensé offrant une précision améliorée. Le capteur elevate 4.0 offre des lectures de fréquence cardiaque plus fiables par rapport au capteur elevate 3.0 de l’Enduro 1. Le capteur elevate 4.0 de l’Enduro 2 est conçu pour offrir de meilleures performances et une précision, en particulier lors d’activités comme la course à pied. Bien qu’aucun capteur optique de fréquence cardiaque ne soit parfait, le capteur elevate 4.0 de l’Enduro 2 donne généralement des résultats supérieurs et un suivi de la fréquence cardiaque plus précis.

Garmin Enduro 1 : L’Enduro 1 utilise le capteur de fréquence cardiaque elevate 3.0, qui est un capteur de génération précédente utilisé dans divers modèles Garmin. Le capteur elevate 3.0 offre une précision de fréquence cardiaque décente, mais il peut présenter des inexactitudes occasionnelles, en particulier lors d’activités intenses où la montre peut bouger ou osciller sur le poignet. Bien que le capteur de fréquence cardiaque optique de l’Enduro 1 soit toujours fiable et fonctionnel, il peut ne pas atteindre le niveau de précision offert par le capteur elevate 4.0 de l’Enduro 2.



Fonctionnalités supplémentaires

Explorons quelques fonctionnalités supplémentaires et différences entre la Garmin Enduro 1 et la Garmin Enduro 2 :

Stockage/Contrôles de musique : L’Enduro 2 dispose d’une mémoire interne, vous permettant de télécharger et de stocker de la musique directement sur la montre. Vous pouvez coupler vos écouteurs à la montre et écouter de la musique en courant sans avoir besoin de votre téléphone. L’Enduro 1 ne dispose pas de stockage interne, vous ne pouvez donc pas stocker de musique sur la montre elle-même. Cependant, elle offre des contrôles de musique, vous permettant de contrôler à distance la lecture sur votre téléphone depuis la montre.

Matériau de la lentille : Saphir vs. Gorilla Glass : L’Enduro 2 dispose du Power Sapphire Glass, qui comprend un panneau solaire dans le verre et offre une durabilité exceptionnelle et une résistance aux rayures. L’Enduro 1 utilise la technologie Power Glass de Garmin avec Gorilla Glass, qui n’est pas aussi durable que le saphir mais offre une protection décente contre les rayures. Le verre saphir a tendance à être plus réfléchissant, tandis que le Gorilla Glass est généralement plus facile à lire dans différentes conditions d’éclairage.

Mises à jour du firmware/Fonctionnalités futures : L’Enduro 2, étant le modèle le plus récent, est susceptible de recevoir plus de mises à jour du firmware et de nouvelles fonctionnalités au fil du temps. Garmin continuera à affiner et améliorer ses fonctionnalités. L’Enduro 1, étant un modèle plus ancien, continuera à recevoir des mises à jour du firmware pour les corrections de bugs et les améliorations mineures mais peut ne pas recevoir de nouvelles fonctionnalités ou améliorations significatives.



Garmin Enduro 2 vs Enduro : Verdict final

Après avoir comparé toutes les différences majeures entre la Garmin Enduro 2 et l’Enduro 1, tout se résume finalement au prix.

L’Enduro 2 est supérieure à presque tous les points de vue, à l’exception de son autonomie en veille par rapport à l’Enduro 1. Cependant, l’Enduro 1 est vendue à moins de la moitié du prix de l’Enduro 2.

Alors que l’Enduro 2 offre plus de fonctionnalités et une meilleure précision, la question est de savoir si ces fonctionnalités supplémentaires valent la différence de prix de 500 euros.

D’un autre côté, pour 500 euros, vous pourriez également obtenir la Garmin Forerunner 955, qui est une excellente montre avec la dernière technologie mais qui n’a pas l’autonomie exceptionnelle et la qualité de construction de l’Enduro 1.

En fin de compte, il est important de garder votre budget à l’esprit et de prioriser les fonctionnalités qui sont les plus importantes pour vous.

L’Enduro 2 peut offrir plus de fonctionnalités, mais l’Enduro 1 offre un excellent rapport qualité-prix, surtout avec la vente actuelle.