Galaxy Watch : Samsung veut rendre vos données de sommeil utiles en consultation

Les nuits enregistrées par votre Galaxy Watch pourraient un jour aider un médecin à lire votre historique sans que vous ayez à lui montrer des semaines de graphiques sur votre téléphone. Lors de la conférence DHP du 11 novembre à Séoul, Samsung a détaillé un projet qui relierait les données de Samsung Health aux logiciels d’établissements partenaires. Les premières intégrations visent les États-Unis. Aucun calendrier ni établissement partenaire n’a été annoncé pour la France dans cette présentation.

Passer du graphique sur le téléphone à un historique consultable

La montre collecte déjà des données de sommeil et d’activité selon le modèle et les fonctions activées. Le projet décrit par Choi Jun-il, responsable de la santé numérique chez Samsung, lors de la conférence DHP, concerne l’étape suivante : rendre certaines mesures accessibles aux équipes de soins dans les outils qu’elles utilisent. Le sommeil, l’activité physique et la pression artérielle font partie des exemples évoqués. L’intérêt serait de regarder une évolution sur plusieurs jours entre deux rendez-vous, lorsque ce suivi répond à une question précise.

Samsung compte pour cela sur Xealth, une entreprise américaine acquise en 2025 qui relie des services de santé numériques aux logiciels des établissements. Le groupe dit viser des liens avec 100 réseaux hospitaliers américains d’ici 2030. Ce chiffre est un objectif annoncé. La présentation évoque aussi des expérimentations en Corée, où les différences entre les systèmes informatiques des hôpitaux compliquent le raccordement.

Ce que les propriétaires français peuvent déjà voir

Dans Samsung Health, les appareils compatibles permettent déjà de retrouver des données telles que la durée du sommeil, l’activité et la fréquence cardiaque. Samsung explique dans sa documentation française sur Samsung Health que certaines mesures exigent un modèle compatible et plusieurs nuits de port. Un historique devient plus lisible quand les mesures sont prises dans des conditions comparables.

L’ECG et la pression artérielle relèvent de Samsung Health Monitor, une application distincte dont les fonctions dépendent de la montre, du téléphone associé et du marché. Samsung documente pour la pression artérielle un étalonnage avec un tensiomètre à brassard, à renouveler tous les 28 jours lorsque la fonction est disponible. Une mesure au poignet s’interprète avec son contexte et ne suffit pas à tirer une conclusion médicale.

Ce que Samsung doit encore préciser pour la France

Pour qu’un tel service soit utilisable en France, il faudra savoir quels établissements peuvent le recevoir, quelles données sont transmises et comment le patient contrôle le partage. Samsung n’a donné ni liste de montres compatibles pour cette future intégration, ni date française. Il évoque également des conseils personnalisés fondés sur le sommeil, l’activité et l’alimentation. Ces conseils relèvent d’une évolution envisagée de l’application, distincte de l’accès d’un médecin aux données.

Si vous utilisez déjà la montre pour suivre votre sommeil, gardez un repère simple : relevez la période observée et notez les nuits où vous n’avez pas porté la montre. Vous pourrez montrer ces éléments lors d’une consultation si le professionnel les juge pertinents. L’annonce de Séoul explique comment Samsung aimerait rendre cet historique plus facile à consulter. Les conditions d’un partage avec un établissement français restent à établir.