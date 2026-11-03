Galaxy A55, S25, A36 et A56 : comment l’installation en arrière-plan fonctionne, pourquoi il faut redémarrer et pourquoi les S24 restent différents.

Pourquoi votre Galaxy peut installer une mise à jour pendant que vous continuez à l’utiliser

Votre Galaxy télécharge une mise à jour, prépare son installation et vous laisse continuer votre conversation. Sur les modèles compatibles, une grande partie de l’installation se déroule pendant que le smartphone reste utilisable. Le redémarrage reste nécessaire, mais il intervient une fois la nouvelle version préparée. Ce guide explique ce fonctionnement déjà présent sur plusieurs générations Samsung.

Le Galaxy prépare la nouvelle version sans quitter l’ancienne

Le principe des mises à jour transparentes, ou « seamless updates », consiste à séparer le système en cours d’utilisation de celui que l’appareil prépare pour son prochain démarrage. Vous continuez à utiliser les applications pendant cette préparation ; le téléphone ne doit pas rester immobilisé devant un écran de progression durant toute l’opération.

Dans la documentation Android consacrée aux mises à jour A/B, Google décrit ce fonctionnement à deux emplacements. Le système actif reste disponible pendant que l’autre est mis à jour. La nouvelle version prend le relais au démarrage suivant.

Pour l’utilisateur, la différence porte surtout sur le temps pendant lequel le smartphone est indisponible. Une grosse mise à jour peut encore demander une préparation longue, sans vous priver de l’appareil pendant toute cette durée.

Les Galaxy A55 et S25 ont ouvert la voie chez Samsung

SamMobile rappelle l’arrivée de ce mécanisme sur le Galaxy A55 en 2024, puis sur la gamme Galaxy S25 en 2025. Les Galaxy A36 et A56 font aussi partie des modèles compatibles. Ce n’est donc pas un avantage réservé aux smartphones les plus chers.

À l’inverse, les Galaxy S24 conservent l’installation traditionnelle. Passer à une version plus récente de One UI ne leur ajoute pas automatiquement ce mécanisme. Deux Galaxy utilisant une interface de même génération peuvent ainsi installer leurs mises à jour différemment.

Cette commodité ne change pas le calendrier de diffusion : le modèle et le marché restent déterminants pour recevoir une version donnée.

Le redémarrage reste le passage obligé

Tant que le smartphone fonctionne sur son système courant, la nouvelle version préparée n’est pas celle qui est utilisée. Le message invitant au redémarrage n’est donc pas une simple formalité : il permet de basculer vers le système mis à jour.

Vous pouvez choisir un moment où une brève interruption vous gênera moins. En revanche, une installation en arrière-plan ne signifie pas qu’il est possible de rester indéfiniment sur l’ancienne version et de bénéficier tout de même des changements préparés.

Pourquoi le téléphone ne garde pas forcément deux systèmes complets

Le nom A/B peut donner l’impression que le stockage contient en permanence deux copies intégrales d’Android. La documentation sur Virtual A/B décrit une approche plus économe : une partie des changements est conservée dans des instantanés, puis fusionnée après un démarrage réussi.

Virtual A/B réduit le stockage supplémentaire nécessaire et prévoit un retour à la version précédente si le nouveau système ne démarre pas. Les chiffres techniques publiés pour une configuration Pixel ne constituent pas pour autant une mesure de l’espace consommé sur chaque Galaxy.

Au quotidien, retenez les deux étapes visibles : le smartphone prépare l’installation pendant qu’il reste utilisable, puis demande un redémarrage. Si votre ancien Galaxy vous impose toujours une interruption plus longue, ce comportement peut simplement correspondre à son mode d’installation, sans révéler une panne.