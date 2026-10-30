Forza : Dan Greenawalt prépare son départ après près de 27 ans chez Microsoft

Une figure historique de la course chez Xbox prépare son départ. Dan Greenawalt doit quitter Microsoft après près de 27 ans , selon un mémo interne obtenu par The Verge et relayé par Shacknews. Une période de conseil est prévue pour accompagner la transition, dans le contexte du rapprochement de Turn 10 et de Playground…

Une figure historique de la course chez Xbox prépare son départ. Dan Greenawalt doit quitter Microsoft après près de 27 ans, selon un mémo interne obtenu par The Verge et relayé par Shacknews. Une période de conseil est prévue pour accompagner la transition, dans le contexte du rapprochement de Turn 10 et de Playground Games.

Un visage associé à la construction de Forza

Shacknews rapporte le départ du responsable de Turn 10 et rappelle son parcours, depuis Project Gotham Racing jusqu’au développement de l’identité Forza. Pour les joueurs qui suivaient les présentations Xbox, Greenawalt était aussi l’un des interlocuteurs publics les plus reconnaissables de la série.

Cette longévité explique la portée symbolique de la nouvelle. Une franchise ne se construit pas seulement autour d’un moteur graphique ou d’une liste de voitures : sa continuité passe aussi par des équipes et une direction créative. Le départ d’un responsable historique mérite donc d’être suivi, sans en faire à lui seul le verdict sur tous les jeux à venir.

Motorsport et Horizon ne désignent pas la même expérience

La branche Motorsport est associée à la course sur circuits, tandis que Horizon porte une approche plus ouverte développée par Playground. Employer « Forza » comme un bloc unique peut masquer ces différences de jeux et d’équipes. Le rapprochement des studios forme le contexte organisationnel du départ, pas une annonce détaillée sur chaque projet.

La période de conseil rapportée indique une transition plutôt qu’une disparition instantanée de toute responsabilité. Les modalités exactes du travail futur des équipes devront se lire dans leurs communications propres.

Le mémo ne dit pas que vos jeux s’arrêtent

Le départ d’un dirigeant ne vaut ni fermeture de serveurs ni retrait des titres déjà achetés. Les éléments cités ne permettent pas davantage d’annoncer l’abandon de Motorsport. Ce seraient des décisions distinctes, avec des conséquences pratiques qui exigeraient leurs propres preuves.

Pour un jeu déjà installé : les informations pertinentes restent les mises à jour et le fonctionnement des services.

les informations pertinentes restent les mises à jour et le fonctionnement des services. Pour un futur épisode : ce sont les présentations et engagements du studio qui permettront de juger sa direction.

Pour comprendre ce départ : la transition des responsabilités est plus révélatrice qu’une rumeur de fermeture sans annonce.

Greenawalt laisse une place particulière dans l’histoire de la course sur Xbox. Pour les joueurs, la suite se mesurera surtout à ce que les équipes produiront et maintiendront. Le prochain repère pour les joueurs sera le calendrier de suivi des jeux, au-delà de cette transition à la tête des équipes.