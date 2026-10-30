Diablo Immortal plante après iOS 27.2 : Blizzard confirme un problème de connexion

Diablo Immortal s’ouvre, puis se ferme au moment de la connexion ? Après le passage à iOS 27.2 , ce scénario est rapporté par plusieurs joueurs et reconnu par Blizzard. Le studio explique qu’une modification du système perturbe sa connexion au jeu. Au dernier contrôle du fil officiel, le 29 octobre, aucune date de résolution…

Diablo Immortal s’ouvre, puis se ferme au moment de la connexion ? Après le passage à iOS 27.2, ce scénario est rapporté par plusieurs joueurs et reconnu par Blizzard. Le studio explique qu’une modification du système perturbe sa connexion au jeu. Au dernier contrôle du fil officiel, le 29 octobre, aucune date de résolution n’y était annoncée.

Le plantage intervient avant de pouvoir retrouver son personnage

Dans les signalements du forum Blizzard, un propriétaire d’iPhone 18 Pro Max décrit une fermeture après avoir appuyé sur le bouton de connexion. D’autres messages concernent des iPhone 17 et des iPad. Ce n’est donc pas seulement le récit d’un appareil isolé, même si ces témoignages ne mesurent pas le nombre total de joueurs touchés.

Le symptôme est particulièrement pénible pour un jeu auquel on revient régulièrement : atteindre l’écran d’accueil ne suffit pas, puisque l’accès à la partie échoue ensuite. Cela ne prouve pas que le compte ou les personnages ont disparu. Il faut garder séparés un problème d’accès au client et une perte de données de jeu.

Blizzard confirme travailler sur la connexion

Dans son message officiel du 27 octobre, Blizzard reconnaît le problème et annonce travailler à un correctif. Le studio conseille alors aux joueurs concernés de différer le passage à iOS 27.2 jusqu’à sa résolution. Cette consigne porte sur la compatibilité du jeu : elle ne doit pas devenir une recommandation générale de négliger les mises à jour de sécurité de l’iPhone.

Aucune échéance ferme n’accompagne ce message. Les estimations de joueurs sur le délai de validation d’une application ou sur une sortie « demain » ne constituent pas un calendrier de Blizzard.

Déjà touché ? Gardez les informations utiles au signalement

Un utilisateur rapporte avoir réinstallé le jeu sans résoudre le problème. Plutôt que de répéter des téléchargements lourds, relevez les éléments qui permettront de rapprocher votre cas de l’incident reconnu :

le modèle exact de l’iPhone ou de l’iPad ;

de l’iPhone ou de l’iPad ; la version du système et celle de Diablo Immortal ;

le moment du plantage : connexion, chargement ou entrée dans le monde ;

les manipulations déjà effectuées et leur résultat.

Ne communiquez pas votre mot de passe dans un fil public. Et ne transformez pas une suggestion de rétrogradation trouvée dans les commentaires en procédure officielle de dépannage. Pour suivre cet incident, le repère décisif sera une annonce de correctif publiée par Blizzard, accompagnée de la version à installer.