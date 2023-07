Elon Musk impose des limites sur Twitter: qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs?

En juillet 2023, Twitter, sous la propriété d’Elon Musk, a annoncé une nouvelle politique qui a pris de nombreux utilisateurs par surprise. Musk a dévoilé des restrictions sur le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent voir chaque jour, une décision qui a provoqué une vague de réactions diverses.

Selon Musk, cette décision a été prise en raison du nombre important d’organisations qui “raspillaient” les données de Twitter “extrêmement agressivement”, affectant ainsi l’expérience utilisateur. Il avait précédemment exprimé son mécontentement à l’égard des entreprises d’intelligence artificielle, comme OpenAI, pour l’utilisation des données de Twitter pour entraîner leurs grands modèles linguistiques.

La nouvelle politique de Twitter impose une limite de lecture de tweets en fonction du statut de vérification d’un compte. Les comptes vérifiés, qui coûtent 8 $ par mois, sont temporairement limités à la lecture de 6 000 tweets par jour. Les comptes non vérifiés ou gratuits seront limités à 600 tweets par jour et les nouveaux comptes non vérifiés à 300 par jour. Musk a annoncé que ces limites augmenteraient progressivement pour atteindre 10 000 pour les comptes vérifiés, 1 000 pour les non vérifiés et 500 pour les nouveaux non vérifiés.

Cette décision a provoqué une certaine confusion et frustration parmi les utilisateurs de Twitter. Beaucoup ont exprimé leur mécontentement face à l’impossibilité de lire leurs propres tweets une fois leur limite quotidienne atteinte. Plus de 7 500 personnes ont signalé des problèmes d’utilisation du service de médias sociaux peu de temps après la mise en œuvre de cette politique.

Musk n’a pas indiqué combien de temps ces mesures seraient en place, les décrivant comme une “mesure d’urgence temporaire”. Cette décision intervient après une série de mesures prises par la plateforme pour reconquérir les annonceurs qui avaient quitté Twitter sous la propriété de Musk et pour augmenter les revenus des abonnements en faisant des marques de vérification une partie du programme Twitter Blue.

The “Rate Limit” change is only TEMPORARY. Twitter will eventually return to normal. Be patient. We are making Twitter even better. — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 2, 2023

La question demeure de savoir comment cette décision influencera l’avenir de Twitter et son impact sur la libre circulation de l’information sur Internet. Seuls le temps et les réactions des utilisateurs de Twitter dans les prochains jours pourront le dire.

