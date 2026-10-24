La version stable publiée le 22 octobre rapproche les identifiants de la page de connexion. Modifier un mot de passe sauvegardé reste différent de le changer sur un site.

Vérifier quel compte Edge s’apprête à utiliser ne nécessite plus forcément d’ouvrir tout le gestionnaire de mots de passe. Avec Edge 156, Microsoft ajoute un panneau d’identifiants derrière une icône de clé. Cette nouveauté figure dans la version stable 156.0.4314.42, publiée le 22 octobre.

Un accès rapproché au nom d’utilisateur, au mot de passe et aux notes

Les notes de version de Microsoft décrivent un panneau permettant de consulter les détails d’un identifiant, notamment le nom d’utilisateur, le mot de passe et les notes associées. Les actions d’affichage et de copie du mot de passe en font partie.

Le bénéfice se situe surtout dans les situations où le remplissage automatique ne règle pas tout : vérifier quel compte est proposé, retrouver une précision conservée avec l’identifiant ou copier une information pour terminer une connexion. Cela ne transforme pas un mot de passe refusé en accès valide ; le navigateur restitue les données qu’il a enregistrées.

Une icône plus pratique ne doit pas non plus être confondue avec un nouveau dispositif de détection de fuite. L’annonce porte ici sur la présentation des identifiants et les actions disponibles autour d’eux.

Corriger l’entrée enregistrée ne change pas le mot de passe du compte

La distinction est particulièrement utile après une modification effectuée sur un site. Le gestionnaire peut encore conserver une ancienne valeur. Mettre son entrée à jour sert à aligner la copie locale avec le secret réellement utilisé par le service.

L’assistance Microsoft Password Manager explique comment consulter ou modifier les informations enregistrées. Si votre objectif est de remplacer le mot de passe du compte lui-même, il faut suivre la procédure du site ou de l’application concernée. Éditer seulement le gestionnaire ne réalise pas cette opération à distance.

Autre précaution simple : copier un mot de passe produit une donnée à coller ailleurs. Vérifiez le champ et le service de destination avant de l’utiliser, surtout si plusieurs pages ou applications sont ouvertes.

La version 156 corrige aussi un problème de lancement de profils

Edge 156 apporte également des évolutions du remplissage automatique et de la présentation des autorisations de sites, ainsi qu’une correction liée au démarrage avec un profil géré. Ces éléments concernent des fonctions distinctes : leur présence dans une même version ne signifie pas qu’ils réparent un problème unique.

Le numéro de version reste le repère à transmettre au support en cas de difficulté. Sur un ordinateur administré par une entreprise, les règles du navigateur peuvent déterminer l’accès à certaines fonctions ; la présence de la version 156 ne suffit donc pas à décrire toute la configuration.