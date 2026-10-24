La fermeture annoncée le 22 octobre impose de préparer son départ. L’export des onglets, les données du compte et Arc Search suivent des règles différentes.

Arc va cesser de fonctionner sur PC et Mac : les dates à connaître pour récupérer ses données

Arc cessera de fonctionner sur Windows et macOS le 22 décembre 2026. L’annonce du 22 octobre impose de préparer le transfert des onglets et des autres données utiles avant cette date. Les utilisateurs d’Arc Search sur mobile doivent, eux aussi, examiner le calendrier : certaines fonctions s’arrêteront dès novembre.

Le piège consiste à penser qu’une seule sauvegarde récupérera tout. Les liens ouverts dans le navigateur, les créations Easels et les informations détenues par le service ne passent pas par la même procédure.

Novembre et décembre : les services ne ferment pas tous ensemble

Le calendrier officiel de fermeture distingue plusieurs étapes :

23 novembre : arrêt des fonctions IA, de la synchronisation et de la connexion au compte dans Arc Search.

arrêt des fonctions IA, de la synchronisation et de la connexion au compte dans Arc Search. 15 décembre : date limite pour demander les données personnelles détenues au titre du compte.

date limite pour demander les données personnelles détenues au titre du compte. 22 décembre : fin du fonctionnement d’Arc sur Windows et Mac ; Arc Search sur Android doit également être retiré des boutiques et des appareils.

Arc Search sur iOS doit conserver ses fonctions élémentaires de navigation, sans les services qui disparaissent en novembre. Utiliser Arc sur plusieurs appareils ne donne donc pas partout la même date de fin ni le même résultat après fermeture.

L’export des onglets n’est pas un fichier de favoris prêt à importer

Sur Mac, la procédure passe par Arc, Settings, Advanced, puis Export Data. Sous Windows, ouvrez les réglages avec Ctrl + virgule, puis la section Advanced et l’export des espaces et onglets. L’aide d’Arc détaille ces opérations.

Le résultat est un fichier nommé Arc Data Export.md, qui contient des liens. Il ne faut pas le confondre avec un fichier HTML de favoris que tous les navigateurs accepteraient directement. Avant de supprimer Arc, ouvrez cet export, vérifiez la présence des espaces importants et essayez quelques adresses.

Les Easels se sauvegardent séparément sous forme d’images PNG. Les Boosts, ces personnalisations de sites, ne disposent pas d’un export permettant de les emporter tels quels. Cette différence peut compter davantage que le transfert des liens pour quelqu’un qui a construit son organisation autour de ces outils.

La demande liée au compte ne remplace pas la sauvegarde locale

L’éditeur précise que les informations de navigation conservées localement, comme l’historique ou les mots de passe, ne sont pas automatiquement incluses dans une demande de données adressée au service. Récupérer ses informations de compte et préparer son nouveau navigateur sont donc deux démarches à mener séparément.

Un contrôle utile consiste à tester le nouveau navigateur avec vos sites essentiels avant l’échéance : messagerie, documents, outils professionnels et connexions habituelles. Une liste de liens intacte ne garantit pas, à elle seule, que votre environnement de travail est déjà opérationnel ailleurs.