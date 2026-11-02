Derelikt sort le 13 novembre sur PS5. Son créateur explique pourquoi il reproduit volontairement certains défauts graphiques de la PS1.

Derelikt sur PS5 : pourquoi ses textures se déforment comme sur une PS1

Les textures se déforment, les visages sont anguleux, l’image rappelle la PS1. Derelikt veut pourtant tourner sur PS5, et son créateur assume ce retour en arrière graphique. À l’approche de la sortie du 13 novembre, Philipp Jensen explique comment il reproduit l’allure des jeux d’horreur de la première PlayStation, jusque dans leurs imperfections.

Les textures qui bougent sont un choix assumé

Dans son billet publié le 2 novembre sur le PlayStation Blog, Jensen décrit des textures peintes à la main et un éclairage calculé aux sommets des formes 3D. Il précise avoir volontairement ajouté une déformation dite affine des textures. Le studio la tempère en subdivisant dynamiquement la géométrie.

L’objectif n’est donc pas seulement d’abaisser la définition d’une image moderne. Le projet associe plusieurs caractéristiques visuelles pour retrouver une impression d’époque. Des séquences cinématiques en images de synthèse rétro complètent cette direction, avec des effets que les joueurs pourront activer ou désactiver selon leurs goûts.

Les captures montrent l’intérêt de cette approche : une texture décrit l’habillage d’une surface ; la géométrie définit sa forme. Modifier l’un et l’autre produit des sensations différentes. En choisissant de travailler sur ces deux aspects, Derelikt cherche un rendu plus particulier qu’un simple filtre posé sur l’écran.

Une capture officielle de Derelikt montrant son interface de dialogue. © Visuwyg / Hyperstrange. Visuel diffusé sur le PlayStation Blog pour la présentation du jeu.

Une station autour de Saturne, loin de toute aide

Le kit presse de l’éditeur Hyperstrange situe le jeu dans une installation en orbite autour de Saturne. On y enquête sur la disparition d’une équipe, dans un environnement où les survivants ne racontent pas tous la même histoire. La pénurie de ressources, l’exploration, les dialogues et les énigmes participent à la tension, aux côtés des affrontements à la première personne.

Le projet revendique une parenté avec l’horreur spatiale de System Shock 2, Alien Resurrection et Doom 3. Ce sont des références d’ambiance et de construction, pas la promesse d’un remake. Le studio Visuwyg développe un univers distinct, publié par Hyperstrange.

Le 13 novembre sur PS5, avec un aperçu officiel avant de choisir

La date de sortie figurait déjà dans la communication de l’éditeur du 20 octobre ; le billet de ce 2 novembre apporte surtout les explications du créateur sur le rendu visuel. Il confirme la sortie PS5 le 13 novembre 2026. Aucun tarif français n’est avancé ici sans fiche locale vérifiée.

Le kit presse officiel regroupe aussi les bandes-annonces pour regarder cette direction artistique en mouvement. L’intérêt de Derelikt tient à ce décalage : utiliser une console actuelle pour retrouver une image et une tension volontairement venues d’un autre temps.

Image à la une : capture officielle de Derelikt. © Visuwyg / Hyperstrange, via PlayStation Blog.