DeepSeek Creator Mode : décrire un outil pour le transformer en plugin

Un lecteur de documents, un atelier d’affiches ou une visualisation en 3D : DeepSeek veut permettre de construire ces outils en les décrivant dans une conversation. Son équipe Harness a présenté le Creator Mode le 2 novembre, rapporte TechNode. La nouveauté concerne la création de plugins dans Harness, sa plateforme d’agents, et non une simple réponse rédigée par le chatbot.

DeepSeek publie les consignes de ses sept démonstrations en anglais et en chinois. Elles donnent un aperçu concret de la promesse : demander un outil qui reste accessible dans l’interface, avec ses commandes et ses fonctions, plutôt qu’un texte expliquant comment le programmer.

Sept exemples pour passer de la demande à un outil

Les démonstrations couvrent plusieurs usages très différents :

Une galerie de monuments en 3D et une visualisation interactive du fonctionnement d’un Transformer.

Un plugin pour changer l’apparence de Harness, ainsi qu’un atelier de création d’affiches.

Un espace de montage vidéo avec prévisualisation et chronologie.

Un lecteur de publications scientifiques et un tableau de statistiques de conversation.

Le lecteur de documents illustre bien l’ambition. La consigne demande de conserver la mise en page du fichier, puis de proposer des actions sur un passage sélectionné : le surligner, ajouter une note ou poser une question dans la conversation. Ce n’est plus seulement le contenu de la réponse qui compte, mais la manière de manipuler le document.

Pour le montage vidéo, le texte demande l’importation de plusieurs fichiers, leur édition et leur exportation. Ces éléments décrivent ce que la démonstration cherche à construire. Ils ne remplacent pas une vérification de la fiabilité des exports, des formats acceptés ou du comportement avec de gros projets.

DeepSeek précise que certains plugins ont nécessité plusieurs échanges pour être affinés. Copier la consigne initiale ne garantit donc pas de retrouver exactement le résultat montré. Cette précision change la lecture des vidéos : elles présentent un travail abouti, pas nécessairement une exécution unique sans correction.

Pour essayer la démarche, la page indique de copier une consigne dans DeepSeek Harness puis de sélectionner Creator Mode. L’enjeu sera ensuite de vérifier les fonctions demandées une par une. Entre une interface qui apparaît à l’écran et un outil utilisable sur ses propres fichiers, le contrôle du résultat reste déterminant.