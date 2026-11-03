Claude accélère ses longues sessions : Anthropic réduit l’attente avant la réponse

Les message threads de Claude réduisent les envois d’historique dans les longues sessions d’agents. Les tokens consommés restent comptés.

Attendre que Claude commence à répondre peut devenir plus long quand un agent accumule fichiers, captures et résultats d’outils. Anthropic s’attaque à cette attente avec les « message threads », disponibles en bêta publique sur sa plateforme depuis le 2 novembre. Le principe : ne plus renvoyer toute la conversation à chaque requête.

Le changement concerne les outils construits autour de l’API et les longues sessions d’agents. Il ne faut pas le lire comme une nouvelle mémoire permanente ajoutée à toutes les discussions de l’application Claude.

Moins de données à renvoyer avant chaque réponse

Sans ce mécanisme, un agent transmet de nouveau les échanges précédents à chaque étape. Plus la session s’allonge, plus cet historique représente du travail de transmission et de préparation avant même la réponse du modèle. Avec un thread, le premier appel envoie l’ensemble de la conversation ; les suivants n’ajoutent que les nouveaux messages et l’identifiant de la réponse précédente.

Dans son annonce officielle, Anthropic indique observer une baisse d’environ 35 % du délai médian avant le premier token sur des requêtes Claude Code contenant entre 500 000 et un million de tokens. Le chiffre mesure le démarrage de la réponse dans ce contexte précis, pas une accélération de 35 % de toutes les tâches ni de leur durée totale.

Les agents de programmation, les sessions avec de nombreuses captures et les travaux sur des documents volumineux sont les usages visés. Le bénéfice porte sur ce qui attend d’être envoyé et préparé entre deux étapes.

Les tokens restent comptés, l’historique reste à conserver

Claude continue de lire la conversation complète. Anthropic précise donc que la consommation de tokens ne baisse pas grâce à ce seul changement. Les tarifs habituels et limites de débit restent applicables.

La documentation destinée aux développeurs ajoute une contrainte importante : le thread expire après cinq minutes sans requête. L’application doit alors être capable de renvoyer l’historique complet pour repartir. Elle doit conserver sa propre copie des échanges ; le serveur ne devient pas une archive durable à sa place.

Les données du thread sont conservées en mémoire chiffrée et non sur un stockage durable. La documentation distingue l’expiration de la session de sa suppression, effectuée au plus tard une heure après sa dernière utilisation. Pour un éditeur d’outil, l’intégration consiste donc autant à prévoir la reprise qu’à réduire l’attente pendant une session active.