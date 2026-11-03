OpenAI présente LifeVal pour évaluer l’IA sur des tâches quotidiennes. Les résultats du fabricant ne garantissent pas les mêmes performances dans vos démarches.

ChatGPT peut-il vraiment vous aider au quotidien ? Ce que mesure le nouveau test d’OpenAI

Préparer un déménagement ou organiser les activités d’une famille demande plus qu’une réponse bien rédigée. OpenAI présente LifeVal, une évaluation centrée sur les tâches du quotidien, dans une publication du 2 novembre. L’entreprise veut mesurer la capacité de ses modèles à aider jusqu’au résultat pratique, au-delà d’un simple échange de questions et réponses.

LifeVal évalue des tâches qui dépassent la simple réponse écrite

Pour construire LifeVal, OpenAI indique avoir utilisé deux grandes enquêtes sur l’emploi du temps, puis interrogé 3 995 personnes dans une étude présentée comme représentative sur le plan démographique. Les domaines retenus comprennent l’éducation, les achats, l’administration domestique et l’accès à des services publics.

La publication montre notamment la recherche d’une école après un déménagement et l’organisation d’un visionnage à distance avec un proche. Ce choix déplace la question : l’IA produit-elle une explication, ou prépare-t-elle quelque chose que l’utilisateur peut effectivement utiliser ?

Les résultats sont publiés par OpenAI sur sa propre évaluation. Ils ne constituent ni un test indépendant de Menow ni une garantie de réussite pour chaque utilisateur. Un exemple américain ne valide pas à lui seul la prise en charge d’une inscription scolaire ou d’une démarche administrative française.

En France, vérifiez le document et le destinataire final

Pour apprécier l’utilité d’un assistant sur une démarche locale, regardez d’abord ce qu’il vous remet : une liste de pièces, un brouillon, un rendez-vous proposé ou une confirmation réelle. Ces résultats n’ont pas le même statut. Un courrier prêt à envoyer ne prouve pas que l’administration l’a reçu.

Vous pouvez demander à l’outil de séparer les informations tirées de vos documents, les conditions publiées par l’organisme et les questions encore sans réponse. Cette présentation rend les vérifications plus faciles qu’un texte continu où tout semble avoir le même degré de certitude.

Avant une action qui vous engage, relisez le destinataire, la date, les montants éventuels et les pièces jointes. Pour une première comparaison, utilisez une tâche simple dont vous connaissez déjà les contraintes, avec des documents publics ou un exemple fictif.

LifeVal rapproche l’évaluation de travaux que l’on souhaite réellement déléguer. Son utilité pour le lecteur se jugera ensuite sur un critère très concret : le résultat reste-t-il correct et réutilisable une fois confronté aux règles du service français concerné ?