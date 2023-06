Découvrez les jeux révolutionnaires qui vont transformer Ubisoft en 2023 et 2024 : Des révélations époustouflantes !

La société de Yves Guillemot a présenté ce matin toutes les nouveautés que Ubisoft a prévues pour les mois et années à venir. Malgré des difficultés récentes marquées par des retards et des titres décevants, l’avenir semble prometteur pour Ubisoft avec l’annonce de nouveaux jeux tels que Prince of Persia, Assassin’s Creed, et Star Wars. Les années 2023 et 2024 s’annoncent passionnantes pour la société française.

Just Dance 2024

Personne n’aurait imaginé que la danse deviendrait l’un des premiers sports olympiques e-sport grâce à Just Dance. Et bien sûr, une présentation Ubisoft ne saurait se faire sans une démonstration de danse ou l’annonce d’un nouveau titre Just Dance.

Avatar: Frontiers of Pandora

Prévu initialement pour coïncider avec la sortie d’Avatar: The Way of the Water, le jeu Frontiers of Pandora a dû être retardé de quelques mois. Cette présentation a offert un aperçu plus détaillé de l’histoire de ce jeu. Le réalisateur du film, James Cameron, et la directrice du jeu, Ditte Deenfeldt, ont partagé des informations sur le développement du jeu et les objectifs visant à emmener les joueurs vers la frontière occidentale de Pandora. Avatar: Frontiers of Pandora sera disponible le 7 décembre 2023.

XDefiant

La présentation a continué avec une démonstration du prochain jeu de tir d’Ubisoft, XDefiant. Des détails sur le jeu et les retours des joueurs ont été partagés. Une session ouverte aura lieu les 21 et 22 juin sur PC, PS5 et Xbox series pour recueillir d’autres feedbacks. Le jeu présentera en pré-saison 14 cartes, 5 factions, 5 modes et 24 armes. L’itinéraire proposé pour la première année ajoute 4 nouvelles factions, 12 nouvelles cartes et de nouvelles armes.

Prince of Persia: The Lost Crown

Après sa première présentation lors de la Summer Game Fest, une nouvelle bande-annonce animée du prochain Prince of Persia a été dévoilée. Elle met en scène le nouveau personnage affrontant de grands monstres et utilisant des pouvoirs. The Lost Crown sortira le 18 janvier 2024 sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Nintendo Switch, et PC.

Captain Laswehawk: A Blood Dragon Remix

Adi Shankar, producteur de l’anime Castlevania sur Netflix, a annoncé le deuxième anime produit par Ubisoft, qui sortira plus tard cette année.

The Division Resurgence

Ubisoft a présenté la version mobile de The Division, qui sortira à l’automne de cette année, avec une nouvelle bande-annonce animée.

Skull & Bones

Le groupe Home Free a interprété le thème de Skull & Bones. Une beta ouverte sera disponible du 25 au 28 août.

Mario + Rabbids Sparks of Hope DLC

Rayman rejoindra Mario + Rabbids Sparks of Hope en tant que DLC plus tard cette année.

The Crew Motorfest

Ubisoft a présenté un aperçu de The Crew Motorfest, le futur de la franchise qui sera une “célébration pour les amoureux de voitures”. Le jeu sortira le 14 septembre.

Assassin’s Creed Nexus VR

Ubisoft a dévoilé son premier titre Assassin’s Creed pour VR, Nexus, qui sera exclusif à Meta Quest 2. Les joueurs pourront incarner trois personnages de la franchise, Kassandra, Connor et Ezio. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Assassin’s Creed Codename Jade

Un nouvel aperçu de Codename Jade, le titre mobile Assassin’s Creed qui nous emmènera dans la Chine antique, a été présenté. Un test public a été annoncé.

Assassin’s Creed Mirage

Une nouvelle bande-annonce et une vidéo de gameplay d’Assassin’s Creed Mirage ont également été montrées, nous permettant de voir Basim utiliser ses compétences de maître assassin dans l’une de ses missions.

Star Wars: Outlaws

Comme prévu, nous avons pu découvrir le gameplay de Star Wars: Outlaws, développé par Massive, et en apprendre un peu plus sur les détails de l’histoire et des personnages.

