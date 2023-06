Meta Quest 3 officiellement annoncé : Le roi de la VR sera deux fois plus puissant

Meta a annoncé officiellement le casque Meta Quest 3, successeur du très populaire Oculus Quest 2, entièrement sans fil. Le nouveau modèle est plus compact, plus puissant et nettement plus cher que son prédécesseur.

Oculus Quest 2 : Un succès commercial retentissant



L’Oculus Quest 2 a réussi à se frayer un chemin dans le grand public. Le matériel a conquis le cœur de millions d’utilisateurs grâce à sa simplicité d’utilisation et à son mode sans fil. Le Quest 2 permet de jouer à de nombreux jeux passionnants sans aucun câble. Il suffit de mettre le casque, de prendre les contrôleurs en main et de se transporter dans un monde virtuel.

C’est cette vision attrayante qui a fait du périphérique un grand succès commercial.

Meta Quest 3 : La puissance qui manquait au prédécesseur

Le sentiment de liberté sans fil sur le Quest 2 est exceptionnel, mais il a un coût : le système mobile n’était pas aussi performant que les composants des ordinateurs de bureau et des consoles, qui transmettent l’image aux lunettes via un câble physique. C’est pourquoi les jeux lancés nativement sur l’Oculus Quest 2 étaient visuellement plus simples que les productions pour PSVR2 ou Valve Index.

Double puissance avec Snapdragon pour le Meta Quest 3

Bien que le Meta Quest 3 soit également entièrement sans fil, le nouveau système Snapdragon est censé être deux fois plus performant. Cela signifie des jeux plus complexes et détaillés, affichés avec une résolution plus élevée et une fluidité améliorée. Il ne faut certes pas s’attendre à des graphismes de la trempe de Gran Turismo 7, mais le bond graphique depuis le Quest 2 devrait être notable.

Compatibilité totale avec les jeux de l’ancienne génération

Bien que le Meta Quest 3 offre aux développeurs de jeux VR la possibilité de créer des productions visuellement plus riches et plus complexes, le casque sera entièrement compatible avec les jeux de la génération précédente, disponibles sur l’Oculus Quest 2.

Un design plus fin et de nouveaux contrôleurs

Meta se félicite d’avoir considérablement allégé le panneau frontal avec l’écran, ce qui permet au casque de mieux s’ajuster à la tête, avec une pression moindre sur le nez. L’écran lui-même aura une résolution plus élevée, bien que nous n’ayons encore aucune donnée précise à ce sujet.

Nous savons cependant que les nouvelles manettes sans fil ont été entièrement repensées et qu’elles vibreront désormais, tout comme les contrôleurs Sense pour PlayStation VR2, par exemple.

Prix de lancement du Meta Quest 3 : 499€

Le prix de lancement du Meta Quest 3 sera de 499€, bien plus élevé que celui de son prédécesseur.

Quand l’Oculus Quest 2 a été lancé, il coûtait 299€. Malheureusement, Meta a augmenté le prix de cet appareil de 100€ l’année dernière, pour le porter à 399€. Maintenant, l’entreprise de Zuckerberg réduit à nouveau le prix de l’ancien modèle Quest 2, à 299€. Ainsi, le futur Meta Quest 3 sera beaucoup, beaucoup plus cher que son prédécesseur.

Il reste à voir comment le marché réagira à cette augmentation significative des prix. L’un des facteurs qui a contribué au grand succès du Quest 2 était justement son prix abordable. Et bien que le Quest 3 sera toujours moins cher que beaucoup de casques VR haut de gamme sur le marché, il n’est plus l’achat “facile” qu’étaient les casques de la génération précédente.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde. A lire : L'intelligence artificielle : Un outil pour les hackers et une arme pour se protéger contre eux