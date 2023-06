Google Drive abandonne des millions d’utilisateurs : Découvrez si vous êtes concerné !

Google a annoncé que son service de stockage cloud, Google Drive, cessera prochainement de fonctionner sur les systèmes d’exploitation Windows 8 et 8.1. Selon l’entreprise de Mountain View, cette décision s’explique par l’incompatibilité croissante entre le développement de son bureau et ces systèmes d’exploitation.

Google Drive et Windows 8: une fin prévue

Malheureusement, Windows 8 et 8.1 ne sont pas les seuls systèmes d’exploitation affectés par cette décision. Google a également retiré le support pour toutes les versions 32-bit de Windows, y compris Windows 10 32-bit.

Date de fin du support pour Google Drive sur Windows 8 et 8.1

Google a précisé que Drive cessera de fonctionner sur ces systèmes à partir du mois d’août 2023. Ainsi, les utilisateurs ne pourront plus recevoir de l’aide ou du soutien de la part de l’équipe de support.

Solutions alternatives pour les utilisateurs affectés

Néanmoins, cela ne signifie pas que les utilisateurs affectés ne pourront plus utiliser Google Drive via leur navigateur. Ils devront simplement utiliser une version compatible avec les systèmes d’exploitation exclus. Cependant, Google suggère de mettre à jour les appareils pour que les fichiers continuent à être synchronisés.

Qu’apporte la nouvelle version de Google Drive?

La nouvelle version de Google Drive permet de synchroniser les fichiers et les dossiers de l’ordinateur avec le service de stockage en nuage, ainsi que de faire des sauvegardes de vos photos et vidéos dans l’espace gratuit ou payant. À partir d’août, les utilisateurs de Windows 8 et 8.1, ou ceux qui utilisent la version 32-bit de Windows 10, ne pourront plus utiliser ces fonctionnalités.

Windows 8 et 8.1: l’approche de la fin

La disparition progressive de Windows 8 et 8.1 est en partie due au temps écoulé depuis leur lancement. En effet, Microsoft a cessé de fournir des mises à jour de sécurité et du support technique pour ces systèmes d’exploitation en janvier 2023. Google, quant à lui, a lancé la première version de Chrome qui ne prend plus en charge Windows 7 et Windows 8 / 8.1 en février. En ce qui concerne d’autres navigateurs comme Mozilla Firefox, ils prévoient également de cesser les mises à jour de sécurité pour Windows 7 et Windows 8 / 8.1 en 2024.

