Découvrez le nouveau Nokia 130 (2023) : Prix abordable et caractéristiques impressionnantes

HMD Global vient de dévoiler les nouveaux modèles de téléphones, les Nokia 130 (2023) et Nokia 150 (2023). Dans cet article, nous vous présenterons en détail les spécifications et les fonctionnalités remarquables du Nokia 130 (2023).

Caractéristiques du Nokia 130 (2023)

Le Nokia 130 (2023) est équipé d’un écran TFT LCD de 2,5 pouces avec une résolution de 240 × 320 pixels, offrant un rapport d’aspect de 4:3.

Le téléphone prend en charge les cartes MicroSD jusqu’à 32 Go, permettant aux utilisateurs de stocker facilement leurs chansons préférées en quelques clics.

Le dispositif prend également en charge la radio FM (filaire et sans fil), possède un port Micro USB 1.1 et une prise casque standard de 3,5 mm. Le Nokia 130 (2023) est alimenté par une batterie amovible de 1450 mAh, offrant de nombreuses heures de conversation et une autonomie en veille impressionnante pouvant atteindre 34 jours.

En termes de stockage, le Nokia 130 (2023) permet aux utilisateurs de stocker jusqu’à 2000 contacts et 500 messages texte courts.

Couleurs et prix du Nokia 130 (2023)

Le téléphone sera disponible en trois couleurs : or clair, bleu foncé et violet. Cela permettra aux utilisateurs de choisir en fonction de leur personnalité et de leur style.

Le Nokia 130 Music sera disponible dans les boutiques partenaires en ligne ainsi que sur le site officiel. Le prix du Nokia 130 (2023) avoisinera les 22 dollars pour les couleurs bleu foncé et violet. En revanche, la version en or clair sera disponible à un prix de 23 dollars.

Avec des spécifications attrayantes, des options de stockage généreuses et des prix abordables, le Nokia 130 (2023) promet d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. Que vous soyez un amateur de musique, un amateur de technologie ou simplement à la recherche d’un téléphone fiable, le Nokia 130 (2023) mérite certainement votre attention.