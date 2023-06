Comment utiliser Messenger sans un compte Facebook : Guide complet

Messenger est une application de messagerie populaire développée par Facebook. Cependant, il est possible d’utiliser Messenger sans avoir à créer ou à utiliser un compte Facebook. Ce guide vous expliquera comment faire.

Pourquoi utiliser Messenger sans Facebook ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous voudriez utiliser Messenger sans Facebook. Certaines d’entre elles pourraient être :

Respect de la vie privée : Vous ne voulez pas partager vos informations personnelles avec Facebook.

Simplicité : Vous n'avez besoin que des fonctionnalités de messagerie et n'êtes pas intéressé par les autres aspects de Facebook.

Séparation professionnelle et personnelle : Vous souhaitez maintenir une séparation entre votre vie professionnelle (Messenger) et votre vie personnelle (Facebook).

Comment créer un compte Messenger sans Facebook

Suivez ces étapes pour créer un compte Messenger sans utiliser Facebook.

Téléchargez et installez l’application Messenger sur votre smartphone depuis l’App Store ou Google Play. Ouvrez l’application et cliquez sur le bouton Créer un nouveau compte. Sélectionnez “Créer un nouveau compte avec un numéro de téléphone”. Entrez votre numéro de téléphone et cliquez sur “Suivant”. Entrez le code de vérification envoyé à votre numéro de téléphone. Créez et confirmez votre mot de passe. Entrez votre nom et votre photo de profil (facultatif). Cliquez sur “Suivant” pour terminer la création de votre compte Messenger.

Fonctionnalités de Messenger sans Facebook

Il est important de noter que l’utilisation de Messenger sans Facebook ne limite pas les fonctionnalités de base de l’application. Voici quelques-unes des fonctionnalités que vous pouvez toujours utiliser :

Envoi de messages : Vous pouvez envoyer des messages texte, des photos, des vidéos, des GIFs, etc.

Appels vocaux et vidéo : Vous pouvez passer des appels vocaux et vidéo gratuits à vos contacts.

Groupes : Vous can créer des groupes de discussion avec plusieurs contacts.

Stories : Vous pouvez partager des stories qui disparaissent après 24 heures.

Cependant, certaines fonctionnalités liées à Facebook peuvent être limitées, comme la capacité à communiquer avec des amis Facebook qui ne sont pas dans vos contacts téléphoniques.

Les avantages de Facebook Messenger

Facebook Messenger est une application de messagerie populaire qui offre de nombreux avantages à ses utilisateurs. Parmi ceux-ci, on peut citer sa gratuité, sa rapidité, sa facilité d’utilisation, la possibilité de passer des appels gratuits, et la possibilité d’envoyer et de recevoir de l’argent.

Gratuité

L’un des principaux avantages de Facebook Messenger est qu’il est gratuit. Tant que vous avez une connexion internet, vous pouvez utiliser Messenger pour communiquer avec des personnes partout dans le monde sans frais supplémentaires.

Rapidité

Facebook Messenger est souvent plus rapide que les SMS traditionnels. L’application utilise des données plutôt que des SMS, ce qui signifie que vous n’avez pas à attendre que vos messages soient envoyés.

Facilité d’utilisation

Facebook Messenger est également très facile à utiliser. Vous pouvez télécharger l’application, vous inscrire avec votre numéro de téléphone, et commencer à envoyer des messages en quelques minutes.

Appels gratuits

Un autre avantage important de Facebook Messenger est la possibilité de passer des appels gratuits. Vous pouvez passer des appels vidéo ou vocaux gratuitement à partir de l’application.

Envoi et réception d’argent

Enfin, Facebook Messenger vous permet d’envoyer et de recevoir de l’argent. Il suffit d’ajouter un moyen de paiement, comme PayPal ou une carte de débit, et vous pouvez transférer de l’argent via l’application.

Les inconvénients de Facebook Messenger

Bien que Facebook Messenger offre de nombreux avantages, il présente également quelques inconvénients. Parmi ceux-ci, on peut citer la nécessité d’avoir un compte Facebook, la dépendance à l’internet, les problèmes potentiels de temps d’arrêt du serveur, la limitation linguistique à l’anglais, et l’épuisement rapide de la batterie du téléphone.

Nécessité d’un compte Facebook

Pour utiliser Facebook Messenger, vous devez avoir un compte Facebook actif. Si vous ne souhaitez pas avoir un compte Facebook, cela peut être un inconvénient.

Dépendance à Internet

Comme Facebook Messenger nécessite une connexion internet pour fonctionner, cela peut être un problème si vous n’avez pas de smartphone ou si votre connexion internet est inconstante.

Problèmes de temps d’arrêt du serveur

Il peut y avoir des moments où Facebook Messenger est hors service en raison de problèmes techniques. Par exemple, en octobre 2021, un bug technique a provoqué l’arrêt de tous les services de Facebook, y compris Messenger, pendant plusieurs heures.

Limitation linguistique

Actuellement, Facebook Messenger n’est disponible qu’en anglais. Si vous ne lisez ou ne parlez pas l’anglais, cela peut être un inconvénient.

Épuisement rapide de la batterie du téléphone

Facebook Messenger peut également épuiser rapidement la batterie de votre téléphone, car l’application fonctionne en arrière-plan pour vous fournir des notifications instantanées sur les conversations actives.

La confidentialité sur Facebook Messenger

La confidentialité est une préoccupation majeure pour de nombreux utilisateurs de Facebook Messenger. Lorsque vous téléchargez l’application, vous donnez à Facebook l’accès à tous les enregistrements audio réalisés via l’application, ce qui signifie que Facebook peut accéder à toutes les conversations que vous avez sur votre téléphone.

Cependant, selon Facebook, Messenger utilise les mêmes protocoles de communication sécurisés que les sites bancaires et de shopping. De plus, les messages sont chiffrés de bout en bout, ce qui signifie que même Facebook ne peut pas y accéder.

Il est à noter que Facebook a annoncé qu’il rendrait Messenger entièrement chiffré de bout en bout, ce qui a suscité des préoccupations quant à la possibilité que des abus envers les enfants ne soient pas détectés sur la plateforme. En conséquence, certains experts en cybersécurité conseillent d’éviter d’utiliser Messenger.

