Claude : comment éviter de répéter les mêmes consignes à chaque conversation

À chaque nouvelle conversation, vous rappelez à Claude votre activité, le ton attendu et la forme du document à produire ? Un projet peut servir à conserver ce cadre. L’intérêt est de réserver votre message à la tâche du jour, plutôt que de recopier toute votre méthode de travail.

Les instructions donnent le cadre, les fichiers donnent la matière

La documentation d’Anthropic distingue les instructions du projet et sa base de connaissances. Les premières guident les réponses des conversations du projet ; la seconde accueille les documents utiles. Pour les configurer, ouvrez Projets, créez un projet, puis utilisez « Définir les instructions du projet » et enregistrez vos consignes. Ajoutez ensuite les fichiers de référence dans l’espace prévu.

Un bon cadre pourrait indiquer : « Écris pour des lecteurs débutants, explique les sigles et termine chaque proposition par les informations manquantes. » Pour un catalogue, joignez plutôt une fiche produit à jour. L’instruction fixe la manière de travailler ; le fichier apporte les caractéristiques que l’assistant doit consulter.

Un nom de projet ne remplace pas un brief

Anthropic prévient que le nom et la description donnés au projet ne constituent pas des informations accessibles à Claude. Ne comptez donc pas sur un dossier appelé « Communications clients » pour lui faire deviner votre public ou votre activité. Placez les exigences importantes dans les instructions.

Voici un exemple de brief réutilisable :

Prépare des messages courts destinés à nos clients. Utilise le vouvoiement. Si une date, un prix ou un engagement manque dans les documents, demande une précision au lieu d’en proposer un. Présente d’abord la réponse prête à envoyer, puis les points à vérifier.

Cet exemple est une proposition de méthode, pas une garantie d’exactitude : il reste nécessaire de contrôler le résultat avant utilisation.

Ne transformez pas le projet en archive désordonnée

Les éléments importants d’une conversation ne deviennent pas automatiquement une référence commune à toutes les autres : la documentation recommande d’ajouter les informations utiles à la base de connaissances. C’est particulièrement pertinent lorsqu’un tarif remplace une ancienne version ou qu’une procédure change.

Pour éviter les contradictions, nommez vos documents avec une date et retirez les versions dépassées du cadre de travail. Gardez aussi vos demandes ponctuelles dans la conversation : « Rédige un courriel pour ce client » appartient au message du jour, alors que « Toujours vérifier les montants dans le tarif fourni » appartient aux instructions. Cette séparation rend les corrections beaucoup plus simples lorsque la réponse ne convient pas.