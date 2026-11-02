Utiliser ChatGPT puis lancer une tâche dans Codex sollicitera bientôt une réserve commune. OpenAI annonce ce changement pour décembre sur les abonnements

ChatGPT et Codex partageront une même réserve en décembre : ce qui change pour les abonnés

Utiliser ChatGPT puis lancer une tâche dans Codex sollicitera bientôt une réserve commune. OpenAI annonce ce changement pour décembre sur les abonnements Plus, Pro et Business, à mesure que les fonctions d’agent de Work rejoindront l’expérience principale. Une exception compte : les conversations Instant ne puiseront pas dans cette réserve.

Le travail demandé comptera autant que le nombre de requêtes

La documentation d’OpenAI sur les limites décrit un suivi en tokens, les unités de contenu traitées et produites par les modèles. La consommation dépendra du modèle et de la complexité de la tâche. Le document ne publie pas un nouveau nombre universel de messages utilisable pour tous les abonnés.

Pour un utilisateur qui alterne discussion et développement, le réflexe devra donc changer : deux interfaces ne voudront plus dire deux réserves indépendantes. Une longue mission confiée à un agent et une courte question ne constituent pas forcément deux opérations de poids comparable. Compter les conversations dans la barre latérale ne permettra pas de reconstituer le solde.

Le compteur commun apparaîtra dans les réglages

OpenAI prévoit d’afficher le reliquat et les échéances de réinitialisation dans Réglages, puis Usage. Si la limite est atteinte, les options annoncées sont d’attendre, de changer de forfait ou d’acheter des crédits pour les fonctionnalités éligibles. Le document ne fixe pas de jour précis en décembre, ni de grille chiffrée permettant de calculer aujourd’hui le coût de chaque tâche.

Avant de modifier un abonnement, mieux vaut donc consulter le compteur réellement proposé à votre compte. L’annonce d’un système commun ne suffit pas à établir qu’un abonnement précis deviendra trop limité pour vous. À l’inverse, ceux qui exploitent intensivement les deux outils auront intérêt à surveiller leur consommation au moment de la transition.

Une continuité annoncée, pas une consommation garantie

OpenAI dit s’attendre à ce que la plupart des utilisateurs n’aient pas à attendre plus souvent la remise à zéro. C’est une prévision de l’entreprise, pas une garantie individuelle. Elle ne remplace pas les paramètres définitifs du forfait ni l’observation de vos propres usages.

Le changement à retenir est concret : le choix du modèle, le type de travail et l’emploi de Codex pèseront ensemble dans un budget visible au même endroit. Les échanges Instant garderont un traitement distinct. Tant que les nouveaux compteurs ne sont pas déployés, transformer cette annonce en nombre fixe de requêtes quotidiennes donnerait une précision que les informations publiées ne permettent pas.