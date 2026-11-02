ChatGPT ou Claude : comment préparer un espace de travail pour vos documents et vos consignes

Choisir entre ChatGPT et Claude pour travailler sur ses documents ne se résume pas à comparer deux réponses isolées. Les deux services proposent des projets pour conserver un cadre de travail. Avant de désigner un gagnant, donnez-leur des fichiers comparables, des instructions claires et un résultat vérifiable à produire.

Le point commun : réunir la matière et la méthode

Dans ChatGPT, un projet rassemble conversations, fichiers et instructions. Les consignes du projet s’appliquent à cet espace et prennent le pas sur les instructions personnalisées globales. Le menu du projet permet de les définir ; les limites de fichiers et les outils accessibles dépendent du forfait et de l’espace de travail.

La présentation de Claude Academy décrit également les projets comme un lieu pour un travail suivi, avec fichiers et consignes. Elle distingue ce cadre des instructions générales de profil et de la mémoire personnelle. La disponibilité des outils connectés et des fonctions de recherche doit être contrôlée séparément.

Préparez un même dossier avant de comparer

Voici une méthode de comparaison proposée par Menow. Prenez un cas simple : préparer une note d’une page à partir d’un compte rendu et d’un tableau de chiffres. Fournissez les mêmes versions aux deux assistants. Ajoutez un fichier indiquant la période couverte, les unités et la signification des colonnes.

Élément À fournir aux deux services Documents Les mêmes fichiers datés, avec les anciennes versions écartées. Consignes Un public, une longueur et une manière de signaler les informations manquantes. Demande La même question et le même format de sortie. Contrôle Une liste de chiffres et de passages à retrouver dans les originaux.

Évitez de donner à l’un une conversation déjà riche de corrections et à l’autre une demande sans contexte. Vous compareriez alors deux préparations différentes autant que deux outils.

Évaluez la vérifiabilité avant le style

Pour ce dossier d’essai, demandez par exemple : « Prépare une synthèse de 400 mots. Pour chaque chiffre, indique le fichier et la feuille ou la page d’origine. Si deux documents se contredisent, présente le conflit au lieu de choisir silencieusement. » Ce prompt est un exemple de méthode, pas un test réalisé ici.

Contrôlez ensuite les valeurs, les omissions et le temps nécessaire pour corriger la réponse. Une présentation élégante ne compense pas un montant inexact. À l’inverse, le meilleur choix pour votre usage peut être celui dont les réponses sont plus faciles à contrôler et à reprendre dans vos outils habituels. Le résultat dépendra de votre tâche et des fonctions réellement disponibles dans chaque compte.