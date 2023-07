Accès bloqué : Meta empêche les européens d’utiliser Threads via VPN

Meta, l’entreprise derrière Facebook et Instagram, a confirmé qu’elle bloque les utilisateurs de l’Union Européenne qui tentent d’accéder à Threads via VPN.

Lancée par la corporation de Mark Zuckerberg, Threads se présente comme le nouveau Twitter. Ce service est déjà disponible depuis quelques jours, mais pas en Pologne ni dans d’autres pays de l’Union Européenne, pour des raisons purement réglementaires. Il semble plus sage d’attendre le lancement officiel de la plateforme dans l’UE. Certes, il existe d’autres moyens d’y accéder, mais le VPN n’en fait pas partie.

La nouvelle application de Mark Zuckerberg a été lancée le 6 juillet, soit le jeudi dernier. Cependant, elle est principalement accessible aux personnes résidant au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans les pays de l’UE, nous devons faire preuve de patience, car l’application est conçue pour collecter une grande quantité de données, y compris des informations sur notre état de santé, nos finances, notre localisation, notre historique de navigation et de recherche, ce qui contrevient aux réglementations européennes.

Okay, it actually seems as if Meta truly decided to ban Europe in Threads, as it’s available globally, but not from Europe (even with a VPN). pic.twitter.com/Al64RL674G

— Yury Molodtsov ⚡️ (@y_molodtsov) July 14, 2023