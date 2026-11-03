AAWireless lance un chargeur refroidi à 25 W : attention, il n’ajoute pas Android Auto sans fil

Le nom AAWireless évoque surtout les adaptateurs Android Auto. Son nouvel accessoire remplit une autre mission. Son CHARGE est un support magnétique avec recharge sans fil Qi2 jusqu’à 25 W et refroidissement actif. Malgré le nom du fabricant, cet accessoire n’ajoute pas Android Auto sans fil : il s’occupe de l’alimentation du téléphone.

Le ventilateur vise la chaleur pendant la recharge

La fiche officielle du CHARGE annonce un ventilateur intégré et deux possibilités de fixation : une pince pour la grille d’aération ou une base adhésive pour le tableau de bord.

Le fabricant présente le refroidissement comme un moyen de stabiliser la recharge, notamment lorsque le smartphone utilise la navigation. Il s’agit de sa promesse de fonctionnement, pas d’un résultat mesuré par Menow. Aucun temps de recharge universel ne peut être déduit de la seule présence d’un ventilateur.

La chaleur est un point de vigilance pendant un trajet : le téléphone peut être sollicité au moment où l’on cherche justement à récupérer de la batterie. Pour comparer ce type de support, il faut donc regarder les conditions d’utilisation, au-delà de la puissance maximale imprimée sur la fiche.

Un anneau magnétique ne donne pas automatiquement accès aux 25 W

AAWireless indique une compatibilité avec les iPhone équipés de MagSafe, les Pixel dotés de Pixelsnap et d’autres smartphones Qi à l’aide d’un anneau magnétique fourni. Le maximum de 25 W dépend du téléphone, de son niveau de batterie et des conditions de recharge.

L’anneau sert à la fixation. Il ne modifie pas les capacités de recharge du smartphone. Pour un Galaxy ou un Xiaomi, les deux questions à vérifier séparément sont donc la prise en charge de la recharge sans fil et la puissance acceptée avec ce type de chargeur.

CHARGE alimente le téléphone, TWO et TWO+ assurent la connexion

Le CHARGE ne remplace pas un adaptateur Android Auto ou CarPlay. Il peut être utilisé à côté d’un TWO ou d’un TWO+, mais il n’ajoute aucune fonction de projection à l’écran du véhicule.

La documentation française d’AAWireless distingue les deux adaptateurs : le TWO prend en charge Android Auto, tandis que le TWO+ vise Android Auto et CarPlay. Leur rôle est de rendre sans fil une connexion filaire déjà prise en charge par la voiture.

Le contrôle de départ reste simple : brancher le smartphone au port USB de données du véhicule et vérifier si Android Auto ou CarPlay se lance. Un chargeur, même magnétique et rapide, ne permet pas de franchir cette étape sur un autoradio incompatible.

Pour une commande depuis la France, la référence, les accessoires inclus, les conditions de livraison et le montant TTC sont à vérifier sur l’offre du vendeur. Aucun prix français vérifié n’est annoncé ici. La fiche internationale du produit ne suffit pas à établir un tarif local.

Le choix dépend finalement du problème à résoudre : récupérer de la batterie, maintenir le smartphone à portée de vue ou supprimer le câble de connexion à l’autoradio. Le CHARGE répond aux deux premiers usages ; le troisième nécessite une fonction déjà intégrée à la voiture ou un adaptateur distinct compatible.

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