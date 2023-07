20 conseils techniques pour booster la vitesse de votre PC Windows

La performance de votre PC Windows est cruciale pour une expérience informatique fluide et efficace. Malheureusement, avec le temps et l’accumulation de fichiers et de programmes, la vitesse de votre PC peut diminuer. Que vous utilisiez votre ordinateur pour le travail, le gaming, ou les loisirs, un PC qui rame peut gâcher votre expérience. Cependant, il existe plusieurs techniques avancées pour “booster” et optimiser la vitesse de votre PC Windows. Cet article va vous détailler pas moins de vingt astuces techniques pour redonner à votre PC Windows toute sa vivacité, en utilisant notamment des commandes spécifiques.

1. Optimisez vos paramètres de performance

Windows offre des options pour ajuster les paramètres de performance de votre PC. Accédez à “Paramètres système avancés” et choisissez “Paramètres” sous Performance. Sélectionnez “Ajuster afin d’obtenir les meilleures performances” pour désactiver les effets visuels inutiles et optimiser la vitesse.

2. Supprimez les logiciels et services inutiles au démarrage

Beaucoup de programmes se lancent automatiquement au démarrage, ce qui peut ralentir considérablement votre PC. Utilisez l’outil de configuration système (msconfig) ou le Gestionnaire des tâches pour désactiver les programmes non essentiels au démarrage.

3. Utilisez la commande “prefetch”

En tapant “prefetch” dans la fenêtre d’exécution (Win + R), vous accédez à un dossier contenant des fichiers utilisés pour accélérer le lancement de certains programmes. Parfois, ce dossier peut devenir encombré. Supprimez tous les fichiers dans ce dossier pour libérer de l’espace.

4. Utilisez la commande “temp”

La commande “temp” dans la fenêtre d’exécution vous mène à un dossier contenant des fichiers temporaires qui peuvent être supprimés en toute sécurité pour libérer de l’espace sur votre disque dur.

5. Utilisez la commande “%temp%”

Comme la commande “temp”, “%temp%” ouvre un autre dossier contenant des fichiers temporaires. Supprimez tous les fichiers de ce dossier pour libérer encore plus d’espace.

6. Défragmentez votre disque dur

Avec le temps, les fichiers sur votre disque dur peuvent se fragmenter, ce qui ralentit la vitesse de lecture et d’écriture. L’outil intégré de défragmentation de disque de Windows peut aider à réorganiser ces fichiers pour une meilleure performance.

7. Nettoyez votre disque dur

L’outil “Nettoyage de disque” de Windows peut supprimer les fichiers temporaires, les anciennes installations de Windows et autres fichiers inutiles qui encombrent votre disque dur. Assurez-vous de ne supprimer que les fichiers dont vous n’avez plus besoin.

8. Mettez à jour vos pilotes et votre système d’exploitation

Des pilotes obsolètes ou un système d’exploitation non mis à jour peuvent causer des ralentissements. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour à l’aide de l’outil “Windows Update”.

9. Installez plus de RAM

Si votre PC a moins de 4 Go de RAM, vous pourriez bénéficier d’une mise à niveau. Plus de RAM permet à votre PC de gérer plus de tâches en même temps, ce qui peut améliorer la performance globale.

10. Passez à un SSD

Les disques durs traditionnels (HDD) sont beaucoup plus lents que les disques SSD. Si votre PC utilise encore un HDD, envisagez de passer à un SSD pour une augmentation significative de la vitesse.

11. Désinstallez les programmes inutilisés

De nombreux programmes peuvent s’accumuler sur votre PC avec le temps. Désinstallez ceux que vous n’utilisez plus pour libérer de l’espace et des ressources.

12. Limitez les programmes en arrière-plan

Certains programmes continuent de fonctionner en arrière-plan même lorsque vous ne les utilisez pas. Utilisez le Gestionnaire des tâches pour identifier et fermer ces programmes.

13. Utilisez un logiciel antivirus léger

Certains logiciels antivirus peuvent ralentir votre PC. Optez pour une solution légère mais efficace, comme Windows Defender, qui est intégré à Windows 10.

14. Augmentez la taille de votre fichier d’échange

Le fichier d’échange est une zone de votre disque dur que Windows utilise comme mémoire virtuelle lorsque la RAM est pleine. Augmenter sa taille peut améliorer les performances.

15. Utilisez un nettoyeur de registre

Le registre de Windows peut s’encombrer de données inutiles au fil du temps. Un nettoyeur de registre peut supprimer ces données et améliorer les performances.

16. Réinitialisez votre PC

Si rien d’autre ne fonctionne, vous pouvez envisager de réinitialiser votre PC à ses paramètres d’usine. Assurez-vous de sauvegarder vos données en premier.

17. Mettez à niveau votre processeur

Si votre PC est plus ancien, il pourrait bénéficier d’une mise à niveau du processeur. Cela peut être compliqué, donc demandez l’aide d’un professionnel si vous n’êtes pas sûr.

18. Évitez les fonds d’écran animés et les gadgets

Ces éléments peuvent sembler agréables, mais ils peuvent consommer des ressources précieuses. Choisissez un fond d’écran statique simple et évitez les gadgets inutiles.

19. Désactivez les effets visuels inutiles

Windows comprend de nombreux effets visuels tels que les animations et les ombres. Ces effets peuvent ralentir votre PC, vous pouvez donc choisir de les désactiver.

20. Assurez-vous que votre PC est exempt de malware

Les malwares peuvent ralentir considérablement votre PC. Utilisez un programme anti-malware fiable pour vérifier et éliminer toute menace.

En suivant ces vingt conseils, vous pouvez augmenter considérablement la vitesse de votre PC Windows et améliorer votre expérience informatique. Rappelez-vous, il est toujours judicieux de sauvegarder vos données avant d’effectuer des modifications majeures à votre système.