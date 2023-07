La gestion de l’espace de stockage sur un smartphone Android est un défi constant pour les utilisateurs les plus exigeants. Avec le temps, les fichiers s’accumulent, les applications consomment de plus en plus d’espace, et on se retrouve rapidement à court d’espace. Pour les utilisateurs expérimentés, il existe de nombreuses méthodes techniques avancées pour optimiser l’espace de stockage. Dans cet article, nous allons détailler 15 conseils d’expert pour libérer de l’espace sur votre smartphone Android, et ainsi maximiser les performances de votre appareil.

1. Utilisez un explorateur de fichiers avancé

Applications comme “Solid Explorer” ou “FX File Explorer” vous permettent d’accéder aux détails de votre système de fichiers et de supprimer des fichiers inutiles ou cachés qui prennent de l’espace.

2. Explorez les fichiers cachés

Android stocke de nombreux fichiers et dossiers cachés qui peuvent prendre beaucoup d’espace. Un explorateur de fichiers avancé peut vous aider à les trouver et à les supprimer.

3. Utilisez un nettoyeur de cache avancé

Des applications comme “CCleaner” ou “SD Maid” peuvent aider à nettoyer le cache système et le cache des applications, libérant ainsi de l’espace précieux.

4. Gérez vos fichiers “obb”

Certains jeux et applications stockent de grands fichiers “obb” pour des données supplémentaires. Si vous ne jouez plus à ces jeux, vous pouvez supprimer ces fichiers pour libérer de l’espace.

5. Optimisez vos images avec une compression sans perte

Des outils comme “JPEG Optimizer” peuvent réduire la taille de vos images sans perte de qualité perceptible.

6. Gérez vos sauvegardes de ROM

Si vous installez des ROM personnalisées, les sauvegardes peuvent prendre beaucoup d’espace. Gérez-les avec des outils comme “TWRP”.

7. Utilisez l’outil intégré de gestion de l’espace de stockage d’Android

Dans les paramètres de votre appareil, l’outil de gestion de l’espace de stockage peut vous aider à visualiser et à gérer l’espace de stockage.

8. Gérez les logs système

Si votre appareil est rooté, vous pouvez supprimer les logs système qui peuvent prendre beaucoup d’espace avec des outils comme “SysLog”.

9. Désinstallez les applications système inutiles

Si votre appareil est rooté, vous pouvez désinstaller les applications système inutiles qui prennent de l’espace. Faites attention à ne pas supprimer des applications essentielles au système.

10. Utilisez une application de gestion de stockage

Des applications comme “DiskUsage” vous permettent de visualiser l’utilisation de votre espace de stockage et de trouver les fichiers et dossiers les plus volumineux.

11. Compressez vos vidéos

Utilisez une application comme “Video Compress” pour réduire la taille de vos vidéos sans perdre une qualité perceptible.

12. Utilisez ADB pour supprimer les applications bloatware

Si votre appareil n’est pas rooté, vous pouvez utiliser l’outil ADB sur votre PC pour supprimer les applications bloatware de votre appareil.

13. Nettoyez le dossier de téléchargements

Le dossier de téléchargements peut contenir de nombreux fichiers inutiles. N’oubliez pas de le nettoyer régulièrement.

14. Utilisez le streaming pour la musique et les vidéos

Au lieu de stocker de la musique et des vidéos sur votre téléphone, utilisez des services de streaming comme Spotify et Netflix.

15. Faites un nettoyage de printemps

Si tout le reste échoue, envisagez de faire une réinitialisation d’usine de votre téléphone. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant de le faire.

L’espace de stockage sur votre smartphone Android est précieux, et le gérer efficacement peut améliorer considérablement les performances de votre appareil. Ces 15 conseils d’expert vous aideront à libérer de l’espace, à améliorer les performances de votre smartphone et à profiter d’une expérience Android plus fluide. Comme toujours, n’oubliez pas de sauvegarder vos données avant de faire des modifications importantes sur votre appareil.