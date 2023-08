Zelda détrônée : Voici le jeu le mieux noté de 2023

Si vous pensiez que Zelda règnerait sur le monde du jeu pendant longtemps, vous aviez tort ! À peine deux mois après sa sortie, un nouvel acteur est entré en scène pour revendiquer la couronne du jeu le mieux noté de 2023.

Zelda passe le flambeau :

Jusqu’à hier, “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” dominait le classement des jeux les mieux notés sur l’agrégateur Metacritic. Ce chef-d’œuvre de Nintendo avait été unanimement salué comme le meilleur titre de l’année 2023. Personnellement, mon enchantement avec la nouvelle Zelda est indescriptible. Des dizaines d’heures passées à explorer un monde ouvert, rempli de surprises.

Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue. Le nouveau souverain de cette année est… “Baldur’s Gate 3”.

Pourquoi Baldur’s Gate 3 séduit-il autant ?

Le dernier-né de Larian Studios a charmé joueurs et critiques. Je comprends pourquoi : de simples conversations avec des animaux à l’excavation de tombes ou à la construction de tours avec des coffres, la créativité que permet “Baldur’s Gate 3” est époustouflante. Il vous enveloppe dans une histoire profonde et captivante. Même après plus de 50 heures de jeu, il semble que je découvre toujours du contenu inédit. Cette immersion, cet engagement, valent vraiment chaque nuit blanche, même si cela signifie être un zombie au travail le lendemain. En 2023, le jeu solo de qualité a encore toute sa place.

Un succès incontestable :

“Baldur’s Gate 3” n’est pas seulement un triomphe en termes de reconnaissance, mais aussi commercialement. Bien que Larian Studios n’ait pas partagé les dernières données de vente, il y a cinq jours, le compteur de copies vendues a dépassé 2,5 millions. Il est également le jeu le plus précommandé pour la PlayStation 5 récemment.

Actuellement, “Baldur’s Gate 3” est le troisième jeu le plus populaire sur Steam, joué simultanément par plus d’un demi-million de personnes. Seuls les créateurs de CS:GO et Dota 2 peuvent se vanter d’avoir plus de joueurs connectés simultanément. En matière de popularité, Baldur a surpassé des géants comme PUBG, Apex Legends, GTA V ou Call of Duty. C’est d’autant plus impressionnant lorsque l’on considère que c’est un jeu payant au prix plein.

2023, une année riche en jeux :

La sortie de “Baldur’s Gate 3” n’est que le début d’une année prometteuse. Des titres tels que Starfield, l’horreur d’Alan Wake 2, et Armored Core 6 (nous y avons déjà joué!) des créateurs d’Elden Ring nous attendent. L’anticipation monte également pour “Marvel’s Spider-Man 2” avec Venom. Je suis également impatient d’essayer la nouvelle Forza Motorsport et le tant attendu STALKER 2. Le nouveau “Assassin’s Creed Mirage” semble également prometteur, avec la série revenant à ses racines.

Pour conclure, cela fait longtemps que nous n’avons pas vu une telle accumulation de jeux solo exceptionnels.