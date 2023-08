Infinix Note 30 : Jouez sans interruption grâce à la recharge par contournement

Vous êtes fan de jeux tels que “Mobile Legend: Bang Bang (MLBB)” ? Vous adorez vous détendre en compagnie de vos amis lors d’une session de jeu ? Si oui, vous avez certainement rencontré le problème récurrent de devoir charger votre téléphone pendant que vous jouez. Cette action peut non seulement provoquer une surchauffe de la batterie de certains téléphones mais aussi entraver la performance du jeu. L’Infinix NOTE 30 promet de mettre fin à cette préoccupation avec une caractéristique innovante : la recharge par contournement.

Qu’est-ce que la recharge par contournement ?

L’Infinix NOTE 30 s’est démarqué grâce à sa fonctionnalité de recharge rapide de 45W, qui offre jusqu’à 1.95 heures d’autonomie en seulement 5 minutes de charge. Encore plus impressionnant, il est capable de charger sa batterie de 5000mAh à 75% en seulement 30 minutes. Mais le véritable point fort de ce téléphone est sans doute sa technologie de recharge par contournement. Cette dernière permet à la carte mère de fonctionner directement grâce au chargeur pendant que vous jouez et rechargez simultanément. Ainsi, la recharge devient plus sûre, tout en préservant la qualité et la durée de vie de la batterie.

Bénéfices pour les gamers

Sur le plan technique, lorsque le niveau de la batterie approche ou dépasse le seuil prévu pour la recharge par contournement (fixé à 30% par défaut), le courant de charge est dirigé directement vers la carte mère et non la batterie.

Cette innovation élimine les problèmes de surchauffe couramment rencontrés pendant la recharge. Selon les tests effectués par le laboratoire Infinix, cette méthode a permis de réduire la température du NOTE 30 de 2 à 7°C par rapport aux méthodes de charge traditionnelles. Un avantage non négligeable pour les amateurs de longues sessions de jeux, en particulier pendant les chaudes journées d’été.

L’interface X-Arena : plus qu’une simple interface

L’interface de jeu X-Arena permet aux utilisateurs d’activer facilement la recharge par contournement. Il suffit de faire glisser le volet latéral de l’un ou l’autre côté de l’écran et de choisir l’option de recharge souhaitée.

Infinix, toujours soucieux d’offrir le meilleur à ses clients, permet également d’ajuster le seuil de recharge par contournement dans les paramètres X-Arena. Les joueurs peuvent ainsi choisir à 20%, 30% ou 40% le niveau de batterie à partir duquel le courant contournera la batterie pour alimenter directement la carte mère.

Des performances de jeu optimisées

La série NOTE 30 intègre le programme de jeu XArena, garant d’une expérience de jeu inégalée. Il utilise le moteur Dar-Link 2.0 pour augmenter intelligemment les vitesses du CPU et du GPU du chipset Helio G99, garantissant ainsi un jeu fluide avec des graphismes époustouflants. De plus, XArena propose des outils pratiques tels que le blocage des appels et des messages, et le Respawn Countdown qui informe les joueurs de leur temps de résurrection dans le jeu. N’oublions pas le NOTE 30 Pro qui élève l’expérience de jeu grâce à son refroidissement liquide VC, son audio JBL et son écran de 120Hz.

Pour conclure, l’Infinix NOTE 30 est sans conteste le compagnon idéal des gamers pendant l’été. Jouez sans crainte de surchauffe, savourez des moments palpitants avec vos amis et laissez-vous emporter par le plaisir du jeu interactif tout au long de la saison estivale !