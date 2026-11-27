La petite Watch S5 ne se résume pas à un boîtier réduit. Dimensions, bracelets et autonomie : les différences à comparer avant de choisir.

La Xiaomi Watch S5 de 41 mm privilégie un boîtier plus discret ; la 46 mm dispose d’un écran et d’une batterie plus grands. Mais comparer uniquement les « 14 jours » et « 21 jours » annoncés masque une différence : Xiaomi n’obtient pas ces maxima avec le même protocole. Pour choisir, les dimensions et les durées annoncées en usage standard sont des repères plus utiles.

Les pages Xiaomi France affichent, lors de notre consultation du 26 novembre 2026, un prix de départ de 194,99 € pour la 41 mm et 149,99 € pour la 46 mm. La plus petite commence donc 45 € plus haut. Ces tarifs « dès » varient selon la finition et les offres ; ils ne garantissent ni stock ni délai de livraison pour chaque version. Les caractéristiques ci-dessous viennent de Xiaomi et ne correspondent pas à un essai d’autonomie réalisé par Menow.

Sur un petit poignet, regardez aussi la longueur du bracelet

Caractéristique Watch S5 41 mm Watch S5 46 mm Boîtier 41,4 × 41,4 × 9,9 mm 46 × 46 × 10,99 mm Poids sans bracelet Environ 36 g Environ 46 g Écran AMOLED 1,32 pouce ; 466 × 466 pixels 1,48 pouce ; 480 × 480 pixels Batterie 590 mAh 815 mAh Tour de poignet annoncé 130 à 200 mm 140 à 210 mm ou 135 à 205 mm selon bracelet

Les spécifications françaises de la 41 mm et celles de la 46 mm excluent le bracelet et les parties saillantes des dimensions indiquées. La différence de diamètre atteint 4,6 mm, et celle de poids 10 g avant d’ajouter le bracelet. Ce sont des écarts concrets pour une montre portée toute la journée ou pendant le sommeil.

Sur la 46 mm, les bracelets noirs et gris couvrent les poignets de 140 à 210 mm ; les versions bleue et verte annoncent 135 à 205 mm. Mesurez votre poignet et vérifiez la finition précise. Un bracelet qui ferme ne garantit pas, à lui seul, que le boîtier vous semblera confortable. La 41 mm offre davantage de marge pour les poignets les plus fins dans les plages publiées.

Les 21 jours de la grande montre passent par l’économie d’énergie

Pour la 41 mm, Xiaomi annonce jusqu’à 14 jours en usage modéré, 8 jours en usage standard et 5 jours en usage standard avec affichage permanent. Le maximum de 14 jours désactive notamment le suivi continu du stress et de l’oxygène sanguin, prévoit une mesure cardiaque toutes les dix minutes et 90 minutes hebdomadaires de sport avec localisation. Ces conditions figurent dans les notes de la page officielle de la petite Watch S5.

Pour la 46 mm, les annonces passent à 21 jours en usage léger, 14 jours en usage normal et 9 jours avec affichage permanent. Mais le scénario de 21 jours active le mode économie d’énergie. Le cadran et certains volumes d’utilisation diffèrent également de ceux retenus pour la 41 mm. Diviser 21 par 14 ne permet donc pas d’annoncer un gain mesuré de 50 % à usage égal.

La page française de la 46 mm comporte aussi une ambiguïté : sa note sur l’usage normal mentionne l’écran toujours allumé, avant de présenter séparément un scénario AOD à neuf jours avec davantage de suivis activés. Les trois durées restent des annonces du fabricant. Elles indiquent une tendance, mais pas une comparaison contrôlée entre les deux tailles.

Un écran plus grand ou une montre plus discrète ?

La 46 mm donne davantage de place aux données sportives et aux cartes grâce à sa diagonale de 1,48 pouce. La 41 mm conserve un écran défini et un boîtier moins imposant. Les deux fiches annoncent 1 500 nits en mode haute luminosité ; leurs pointes localisées de 3 000 et 2 500 nits ne décrivent pas une luminosité constante de tout l’écran.

Les deux modèles proposent notamment la localisation satellite et une résistance à l’eau de 5 ATM, avec les restrictions d’usage précisées par Xiaomi. La 41 mm ajoute un capteur de température cutanée : sa mesure ne représente pas la température interne du corps et ne constitue pas un diagnostic médical.

Pour un petit poignet, la 41 mm est le point de départ logique à essayer. Pour privilégier l’affichage et espacer davantage les recharges selon les annonces Xiaomi, la 46 mm mérite la comparaison. Enfin, si le paiement motive votre achat, consultez les vérifications du NFC et de la carte bancaire sur les Watch S5 : la compatibilité du téléphone, du service et de la banque compte aussi dans le choix.