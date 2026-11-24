Une Watch S5 peut avoir le NFC sans accepter votre carte. Modèle, service, téléphone et banque : les vérifications utiles.

Xiaomi Watch S5 : le NFC ne suffit pas pour payer avec votre carte bancaire

La mention NFC sur une Xiaomi Watch S5 ne garantit pas que votre carte bancaire pourra payer au poignet. Le service, la banque, le pays et la référence exacte comptent aussi. Les pages françaises des versions 41 et 46 mm ne présentent pas la même offre de paiement.

Après l’annonce du paiement sur la Watch S5 de 41 mm, voici les contrôles pratiques à faire sur votre configuration.

Identifiez le modèle avant de chercher votre banque

La page française de la Watch S5 46 mm, illustrée ici, annonce des paiements NFC Mastercard et Visa. Xiaomi précise que leur disponibilité varie selon les régions et renvoie vers sa liste des banques compatibles. Le logo Visa ou Mastercard sur une carte ne suffit donc pas : son émetteur doit aussi accepter ce service.

La page de la Watch S5 41 mm mentionne Google Pay et Xiaomi Pay, sous conditions de région et de banque. Cette annonce ne doit pas être étendue automatiquement à la 46 mm. Une fiche marchande indiquant seulement « Watch S5 avec NFC » ne répond pas complètement à la question.

Exemple : votre carte fonctionne déjà dans Google Wallet sur votre téléphone. Cela ne prouve pas que le service de paiement de votre montre accepte cette même carte. Il faut vérifier les deux appareils séparément.

Compatibilité iPhone et paiement Google ne sont pas équivalents

Les spécifications de la 46 mm indiquent Android 8 ou iOS 14 au minimum pour utiliser la montre. Cette compatibilité générale ne promet pas toutes les fonctions à l’identique.

Pour Google Wallet sur les appareils Xiaomi compatibles, Google exige un téléphone Android 9 ou ultérieur, les applications Google Wallet et Mi Fitness ainsi que les services Google Play à jour. Le logiciel de la montre doit aussi être actualisé. Une carte Visa ou Mastercard acceptée et une région éligible restent nécessaires.

Trois vérifications avant l’ajout

Relevez la référence complète et le service annoncé pour ce modèle. Consultez la liste bancaire du service pour votre pays. La page Google dédiée aux appareils Xiaomi permet de sélectionner le pays ; une liste américaine ne permet pas de conclure pour la France. Faites confirmer votre carte précise par la banque, plutôt que la seule présence de son nom dans une publicité.

Sur un appareil Xiaomi compatible avec Google Wallet, l’ajout passe par Mi Fitness : ouvrez l’appareil connecté, puis Google Wallet parmi ses applications et choisissez l’ajout à la montre. La validation bancaire suit les indications affichées. La carte du téléphone n’est pas automatiquement transférée au poignet.

Si cela bloque, identifiez à quelle étape

Si Google Wallet n’apparaît pas, contrôlez d’abord la référence, le téléphone requis et les versions des applications. Si le service est présent mais refuse une carte, vérifiez son éligibilité auprès de la banque. Réinitialiser la montre ne remplace pas une autorisation bancaire manquante.

Les listes évoluent et nous ne garantissons ici aucune banque française pour chaque variante. Avant de compter sur la montre pour vos achats, faites confirmer la combinaison modèle, service, pays et carte. C’est cette combinaison qui décide, plutôt que la seule présence du NFC.