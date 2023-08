Votre carte graphique peut enfin respirer : une importante nouveauté dans Windows 11

Bonne nouvelle pour votre carte graphique ! Microsoft prépare une mise à jour de Windows 11 qui permettra à votre carte graphique de respirer un peu plus, notamment si vous utilisez plusieurs moniteurs. Le système pourra désormais gérer la fréquence de rafraîchissement dynamique de manière individuelle pour chaque moniteur.

Une compréhension de la fréquence de rafraîchissement dynamique

La technologie VRR (Variable Refresh Rate) n’est pas nouvelle dans le monde des moniteurs. Beaucoup d’écrans gaming supportent une fréquence de rafraîchissement variable, comme 60 ou 120 Hz. Cependant, un problème survient lorsqu’on connecte plusieurs moniteurs VRR à un ordinateur sous Windows. Jusqu’à présent, cette fonction ne fonctionnait pas correctement et imposait la même fréquence de rafraîchissement à tous les écrans, au lieu de l’ajuster individuellement. Mais cela est en passe de changer.

Une avancée significative dans Windows 11

Si vous possédez plusieurs moniteurs, vous et votre carte graphique serez certainement reconnaissants envers Microsoft pour ce changement dans Windows 11. Dans la nouvelle version préliminaire de Windows 11, connue sous le nom de Canal Canary, portant le numéro 25915, une petite grande modification a été remarquée concernant la gestion de la fréquence de rafraîchissement variable. Désormais, les propriétaires de plusieurs écrans compatibles VRR noteront différentes fréquences sur chaque écran, en fonction de ce qu’ils font.

Des fonctionnalités améliorées grâce à la mise à jour

La fonction DRR (Dynamic Refresh Rate) dans Windows fonctionne de telle sorte que si vous effectuez une action « statique », comme la lecture d’un document PDF ou la rédaction dans un éditeur de texte, elle réduit la fréquence à une valeur inférieure. En revanche, si vous commencez à défiler une page Instagram, un rafraîchissement de l’écran à une fréquence plus élevée est activé. Cependant, désormais, si vous avez Discord et Spotify ouverts sur un écran secondaire et un jeu en cours sur l’écran principal, la fonction mise à jour permettra de régler la fréquence de l’écran secondaire à 60 Hz, et celle de l’écran principal à une valeur supérieure, par exemple 120 ou 240 Hz.

Les avantages de cette mise à jour pour l’utilisateur

Cette mise à jour était très attendue pour plusieurs raisons. Tout d’abord, pourquoi deux moniteurs devraient-ils afficher une fréquence de rafraîchissement élevée si seulement l’un d’entre eux exécute une tâche nécessitant une valeur de fréquence plus élevée ? Ensuite, cela concerne l’utilisation des ressources de la carte graphique. Une fréquence de rafraîchissement plus élevée représente une charge supplémentaire pour le système graphique, qui peut amener notre carte à travailler plus bruyamment.

Il existe certes des systèmes avec des modes 0 dB (qui désactivent les ventilateurs sur la carte), mais le fait de gérer 120 Hz sur plusieurs moniteurs pourrait entraîner leur activation et générer un bruit inutile. Il s’agit d’un petit changement qui n’aura pas un impact majeur sur les personnes qui utilisent un seul moniteur ou des écrans sans VRR. Le DRR fonctionne également sur les ordinateurs portables qui supportent cette technologie, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de la batterie.