URGENT : Google va-t-il EFFACER tous vos contacts Android ? Voici comment éviter la catastrophe en quelques étapes simples !

Google met à jour son système pour les utilisateurs d’Android

Il est essentiel que les utilisateurs d’appareils Android soient vigilants face à une mise à jour significative proposée par Google. Cette dernière vise à éviter des complications imprévues et défavorables à l’heure actuelle.

Nous continuons à faire confiance aux services de Google dans divers aspects de notre vie quotidienne. La possibilité de synchroniser les données sur le cloud a simplifié nos routines en nous permettant d’accéder à l’information depuis n’importe quel appareil. Par conséquent, il est crucial de comprendre comment synchroniser les contacts sur un appareil Android pour éviter la perte accidentelle de données sauvegardées par Google actuellement.

Que pourrait provoquer cette mise à jour de Google?

Effectivement, nous l’inscrivons entre guillemets car il y a une inquiétude que Google accède à votre système et supprime les contacts Android qui n’ont pas été synchronisés avec le cloud. Cette information semble cruciale, mais ne vous inquiétez pas : si vous désactivez la synchronisation, les contacts présents sur le cloud seront supprimés du mobile, un fait qui se produira avec la version 23.20 de Google Play Services. Les contacts que vous avez sauvegardés sur votre mémoire interne resteront inchangés.

Comment synchroniser mes contacts avec Google?

Si vous ne voulez pas subir cette surprise et rester connecté au cloud de Google, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Contacts sur votre compte Gmail.

Cliquez sur votre profil d’utilisateur

Dans le menu pop-up, vous devez cliquer sur “Configuration de contact”

Maintenant, cliquez sur “Configuration de synchronisation de contacts de Google”

Cliquez sur État de synchronisation

Assurez-vous que la “Synchronisation automatique” est activée. Sinon, vous devez cliquer pour l’utiliser.

Une autre solution pour vérifier la synchronisation

Une autre solution est de vérifier si la synchronisation de Google est activée. Il suffit de suivre les indications que nous partageons ci-dessous.

Sur votre mobile Android, ouvrez l’application “Configuration”.

Cliquez sur Google

Cliquez sur “Paramètres des applications Google”.

Entrez dans “Synchroniser Contacts de Google”.

Allez à “Synchroniser également les contacts de l’appareil”.

Sélectionnez “Sauvegarde et synchronisation automatique des contacts” pour l’activer. En revenant en arrière, vérifiez que “Activé” apparaît.

Pourquoi est-il recommandé de synchroniser vos contacts?

En connectant vos contacts au cloud de Google, vous créez une sauvegarde sûre et protégée. Si vous perdez ou changez votre appareil, vous pouvez restaurer vos contacts connectés au nouveau dispositif. De plus, sauvegarder vos contacts dans le cloud vous permet d’y accéder depuis n’importe quel mobile ayant accès à votre compte Google. C’est-à-dire que vous n’êtes pas limité à un seul appareil et que vous pouvez voir, éditer et ajouter des sonneries à partir du téléphone, de la tablette ou de l’ordinateur.

N’oubliez pas que Google Cloud offre d’autres outils et fonctionnalités pour mieux gérer vos contacts. Vous pouvez fusionner des contacts, les organiser en groupes, ajouter plus d’adresses ou de détails, et trouver l’information dont vous avez besoin rapidement.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde. A lire : Mise à jour des montres connectées Samsung : le suivi du cycle menstruel désormais possible