Intel Arc Pro A60 et Pro A60M : des GPU pour une performance de pointe

Intel a récemment dévoilé deux nouvelles cartes graphiques, l’Arc Pro A60 et l’Arc Pro A60M, destinées à transformer le marché des stations de travail. Ces deux GPU offrent une puissance exceptionnelle et de nouvelles fonctionnalités, positionnant Intel comme un concurrent sérieux dans le domaine des GPU.

Performances de l’Intel Arc Pro A60 et Pro A60M

L’Arc Pro A60 offre une performance de calcul à précision simple de près de 10 TFLOPs et une bande passante de mémoire de 384 GB/s. Nombre de voies PCIe : Ces nouveaux GPUs offrent le double de voies PCIe (16) que les produits Intel Arc Pro précédents.

Fonctionnalités notables de l’Intel Arc Pro A60 et Pro A60M

L’Intel Arc Pro A60 et Pro A60M présentent des fonctionnalités innovantes qui les distinguent de leurs prédécesseurs :

Architecture : L’Intel Arc Pro A60 est construit sur l’architecture Xe HPG, qui intègre des fonctionnalités telles que le tracé de rayons accéléré par matériel, le super-échantillonnage piloté par l’IA, et l’ombrage à taux variable.

L’Intel Arc Pro A60 est construit sur l’architecture Xe HPG, qui intègre des fonctionnalités telles que le tracé de rayons accéléré par matériel, le super-échantillonnage piloté par l’IA, et l’ombrage à taux variable. Support d’affichage : Ces GPUs supportent jusqu’à 4 affichages HDR avec support Dolby Vision. L’A60 possède également quatre connecteurs DisplayPort 2.1 HBM10 (40 Gbps).

Ces GPUs supportent jusqu’à 4 affichages HDR avec support Dolby Vision. L’A60 possède également quatre connecteurs DisplayPort 2.1 HBM10 (40 Gbps). Conception : L’A60 bénéficie d’une solution de refroidissement compacte à un seul emplacement, permettant une compatibilité système étendue.

Ce que vous pouvez faire avec ces GPUs

Ces cartes graphiques ont été spécifiquement conçues pour des tâches de traitement média et d’inférence AI élevées, avec un support pour la conception et la modélisation assistées par système (CAD/CAM). Elles offrent également un support complet pour le codage et le décodage des médias, y compris AV1.

Cependant, malgré les améliorations apportées aux voies PCIe et à la VRAM, ces GPUs ne seront pas particulièrement rapides. L’Arc A770 d’Intel fournit toujours le double de la puissance de calcul, avec 32 cœurs Xe à sa disposition. Cela fait de l’A60 une solution graphique de niveau d’entrée supérieur à moyen inférieur. Néanmoins, pour les utilisateurs du marché des stations de travail de niveau inférieur, la série A60 devrait être une offre compétitive.

Les GPUs Intel Arc Pro A60 et Pro A60M sont des ajouts puissants à la gamme de produits graphiques d’Intel. Leur combinaison de performance et de fonctionnalités les rend attrayants pour les utilisateurs de stations de travail, en particulier ceux qui effectuent des tâches lourdes en termes de calcul et de traitement des médias. Alors que le prix n’a pas été officiellement annoncé par Intel, une rumeur suggère que le prix pourrait être de 175 $, ce qui serait une excellente valeur si les autres fonctionnalités sont à la hauteur

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l'innovation et des nouvelles technologies.