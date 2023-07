Un élément important de l’iPhone disparaîtra : Quel sera son remplaçant ?

L’iPhone que vous connaissez est sur le point de changer radicalement. Cela pourrait vous surprendre, mais préparez-vous à dire adieu à l’interrupteur de sonnerie sur vos iPhones. Le modèle de cette année, l’iPhone 15, prévoit de le remplacer par un bouton d’action. Alors, qu’est-ce qu’il a à offrir ?

La marque à la pomme croquée prépare une révolution majeure avec l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max (ou Ultra). Les utilisateurs peuvent s’attendre à des changements majeurs, notamment la disparition du port Lightning au profit d’un port USB-C. De plus, l’encoche traditionnelle, introduite pour la première fois avec l’iPhone X, disparaîtra également. À sa place, nous aurons le “Dynamic Island”, déjà introduit avec les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max l’année dernière.

Changements en perspective pour l’iPhone

La grande surprise, cependant, concerne l’un des éléments traditionnels de l’iPhone : Apple a décidé d’éliminer l’interrupteur de sonnerie de l’iPhone, et de le remplacer par un bouton d’action, une fonctionnalité présente dans l’Apple Watch Ultra.

Du nouveau pour le bouton d’action

Actuellement, les iPhones sont équipés de trois boutons physiques : un bouton d’alimentation et deux pour ajuster le volume. L’interrupteur de sonnerie n’a qu’une seule fonction : passer du mode sonnerie au mode silence. Cependant, cette année, ce sera différent. Apple prévoit de remplacer cet interrupteur par le bouton d’action, introduit pour la première fois avec l’Apple Watch Ultra l’année dernière.

Le bouton d’action orange supplémentaire de l’Apple Watch Ultra offre de nombreuses fonctionnalités. Il est programmable et peut être utilisé pour une variété de fonctions, telles que le suivi de l’entraînement, le marquage des points de route dans l’application Compass, et même lors de la plongée. Il est prévu que l’iPhone 15 bénéficie également de cette fonctionnalité.

Le bouton d’action remplace l’interrupteur de sonnerie sur l’iPhone 15

La présence du bouton d’action dans l’iPhone 15 est révélée par la dernière version bêta d’iOS 17. Le code de ce système d’exploitation mentionne des actions que les utilisateurs pourront attribuer à ce bouton. Il y en a pas mal :

Accessibilité

Raccourcis

Mode silencieux

Appareil photo

Lampe torche

Mode concentration

Loupe

Traducteur

Notes vocales

Certaines de ces fonctions pourront être programmées plus en détail. Par exemple, les utilisateurs pourront utiliser des outils supplémentaires dans le cadre de l’accessibilité pour accéder plus facilement aux fonctions les plus importantes du téléphone.

Que réserve l’avenir pour l’iPhone ?

Cependant, à ce stade, on ne sait pas encore quels modèles seront équipés du bouton d’action. Il est possible qu’Apple le réserve uniquement pour les versions Pro, tandis que les modèles de base devront se contenter de l’interrupteur de sonnerie classique.

Nous le saurons dans un peu plus d’un mois. Septembre est traditionnellement le mois de lancement des nouveaux iPhones. Bien qu’il y ait des rumeurs que les dernières versions des smartphones phares d’Apple pourraient être retardées, rien n’empêche la marque de les dévoiler juste après l’été. Nous devrons faire preuve de patience et attendre la conférence officielle, que nous ne manquerons pas de couvrir en détail !