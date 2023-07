Top 10 des meilleurs petits smartphones de 2023 : Découvrez les modèles tendances !

Vous rêvez d’un smartphone qui se glisse facilement dans votre poche et que vous pouvez manipuler à une main ? Nous vous invitons à découvrir notre sélection des meilleurs petits téléphones de 2023.

Un petit téléphone, qu’est-ce que c’est ?

Avant de vous dévoiler notre classement, il est essentiel de préciser ce que nous entendons par « petit smartphone ». Nous avons choisi des appareils dont l’écran est inférieur ou égal à 6 pouces. Ces modèles offrent un confort d’utilisation à une main tout en restant compact et facilement transportable. De plus, notre liste inclut également les téléphones pliables, les “flip phones”, qui font fureur en ce moment pour leur côté ultra compact.

Les incontournables de 2023

1. iPhone 13 mini – le meilleur choix sous iOS

Notre favori, l’iPhone 13 mini, se distingue par sa puissance grâce à son processeur A15 Bionic. Outre ses dimensions compactes, il offre des performances impressionnantes et est équipé d’un écran OLED de 5,4 pouces pour des couleurs vives et des angles de vue larges. Son autonomie est améliorée par rapport au modèle précédent, et ses appareils photo, tant principal que ultra grand-angle, disposent de capteurs de plus grande taille pour des photos de meilleure qualité.

2. Asus Zenfone 9 – le meilleur petit smartphone sous Android

Pour les amateurs d’Android, nous recommandons l’Asus Zenfone 9. Il offre un écran AMOLED de 5,9 pouces avec une qualité d’image remarquable, ainsi qu’un processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1 et 8 ou 16 GB de RAM. Ses performances et son rapport qualité-prix sont très appréciés des utilisateurs.

3. Samsung Galaxy Z Flip 4 – le meilleur smartphone pliable

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est le premier smartphone pliable de notre classement et notre préféré dans cette catégorie. Il offre un écran FHD de 6,7 pouces et une autonomie impressionnante pour ses dimensions. Si vous recherchez un téléphone encore plus compact, le Z Flip 4 est le choix idéal.

4. Samsung Galaxy XCover 5 – idéal pour les conditions difficiles

Le Samsung Galaxy XCover 5 est conçu pour résister aux conditions difficiles, avec une résistance à l’eau, à la poussière et aux chocs. Son bouton XCover Key permet un accès rapide à la lampe de poche, et sa batterie interchangeable de 3000 mAh est une rareté bienvenue aujourd’hui.

5. iPhone SE (2022) – un petit iPhone à un prix abordable

L’iPhone SE (2022) est un autre petit iPhone qui offre un écran inférieur à 6 pouces. Avec son écran LCD de 4,7 pouces et son processeur A15 Bionic, il offre des performances impressionnantes à un prix abordable.

6. Samsung Galaxy Z Flip 3 – un smartphone pliable à un bon prix

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 offre presque les mêmes caractéristiques que le Z Flip 4, mais à un prix beaucoup plus abordable. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

7. iPhone 12 mini – un autre petit téléphone d’Apple

Malgré la sortie de l’iPhone 13 mini, l’iPhone 12 mini reste un excellent choix. Il offre un écran de 5,4 pouces, deux appareils photo et une mémoire interne de 64 Go dans la version de base. Sa performance et ses dimensions compactes en font un téléphone très recherché.

8. Huawei P50 – une œuvre d’art pliable

Le Huawei P50 est un téléphone pliable conçu en collaboration avec la designer de mode néerlandaise Iris Van Herpen. Son design unique et son système de caméra sophistiqué en font un véritable bijou de technologie.

9. Google Pixel 6 – un petit téléphone avec une grande intelligence artificielle

Le Google Pixel 6 est doté du nouveau processeur Google Tensor, optimisé pour l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Il est également équipé d’un écran OLED de 5,9 pouces et offre une expérience Android pure.

10. Oppo Find X3 Neo – un smartphone compact avec une superbe caméra

L’Oppo Find X3 Neo est équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces, d’un processeur Snapdragon 870 et d’un système de caméra arrière quadruple, qui comprend un capteur principal de 50 MP. Ses performances et son design élégant en font un excellent choix pour ceux qui veulent un petit smartphone avec une excellente caméra.

Voilà pour notre classement des meilleurs petits smartphones de 2023. Que vous soyez un fan d’Apple ou d’Android, que vous recherchiez un téléphone pliable ou un appareil robuste pour des conditions difficiles, vous trouverez certainement le smartphone compact qui correspond à vos besoins et à vos attentes dans cette liste.

