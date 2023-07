Top 10 des bracelets connectés pour booster votre forme

Que vous soyez coureur, nageur, cycliste ou amateur de swingball, il y a un bracelet connecté (tracker de fitness) pour tout le monde, à l’exception peut-être du dernier.

Vous recherchez le meilleur bracelet de fitness ? Que vous souhaitiez suivre vos courses en préparation d’un marathon ou simplement suivre facilement des statistiques générales comme les pas quotidiens, les calories brûlées et les données de sommeil, il y a un tracker de fitness qui vous convient.

A la recherche du meilleur bracelet de fitness

Il existe en effet une multitude de bracelets de fitness, et en faire le tour peut prendre beaucoup de temps. Heureusement pour vous, nous avons fait le gros du travail en regroupant certains des meilleurs trackers de fitness pour tous les budgets. Si vous voulez découvrir d’autres articles sur les trackers de fitness, consultez les meilleurs trackers de fitness pour enfants et les trackers de fitness bon marché ainsi que les trackers de fréquence cardiaque.

Installez-vous confortablement, détendez-vous, et visualisez toutes ces délicieuses calories que vous êtes sur le point de brûler…

Quel est le meilleur tracker de fitness à acheter aujourd’hui ?

Nous pensons que le Fitbit Charge 5 (acheter maintenant) est le meilleur tracker de fitness pour la plupart des gens aujourd’hui. Combinant un grand écran, un design mince et des capacités avancées de suivi de la santé comme la gestion du stress, il coche toutes les cases principales (y compris le GPS), pour un prix raisonnable.

Autres recommandations de trackers de fitness

Avant de passer à la liste complète des meilleures smartwatches que vous pouvez acheter dès maintenant, voici un rapide coup d’œil à nos trois meilleurs choix :

Meilleur tracker de fitness minimaliste : Oura

L’Oura est une bague qui parvient à intégrer toutes les fonctionnalités de suivi de fitness dont la plupart des gens ont besoin dans son corps minuscule. Suffisamment confortable pour dormir dedans et pour le port quotidien, c’est parfait pour ceux qui préféreraient avoir une montre traditionnelle sans sacrifier les capacités de suivi de fitness.

Meilleur tracker de fitness à petit budget : Xiaomi Mi Band 7

Pour moins de 50€, le Mi Band 7 est une option incroyablement abordable pour ceux qui cherchent une expérience de suivi de fitness sans souci qui ne va pas casser la tirelire.

Meilleur tracker de fitness Apple : Apple Watch SE

L’Apple Watch SE offre un excellent rapport qualité-prix, avec un suivi de fitness, un design élégant et toutes les fonctionnalités intelligentes dont vous avez besoin.

Comment choisir le meilleur tracker de fitness pour vous

Vous vous sentez dépassé par le vaste choix de trackers de fitness disponibles ? N’ayez crainte, car les experts en wearables de Stuff sont là pour vous faire profiter de leur expertise.

La première étape consiste à décider d’un format – nous avons principalement opté pour des trackers de type “bracelet” plus minimalistes, car ils sont axés sur la fitness plutôt que d’offrir toutes les applications, sonneries et fonctionnalités proposées par, par exemple, certaines des meilleures montres intelligentes Android. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas opter pour une montre intelligente. En fait, nous avons inclus des modèles comme l’Apple Watch SE ci-dessous, car c’est un excellent choix pour les utilisateurs d’iPhone qui recherchent un suivi de la condition physique et d’autres fonctionnalités intelligentes dans un seul appareil.

Pour la plupart, vous voudrez quelque chose de compact, fin et léger, avec une autonomie de batterie supérieure à celle d’une smartwatch, d’environ cinq jours ou plus. L’étanchéité est indispensable si vous nagez, et pratiquement tous les trackers de fitness sont au moins résistants aux intempéries et à la transpiration, pour des raisons évidentes.

Le GPS intégré est un bonus si vous cherchez à suivre des activités en extérieur sans avoir à emporter votre encombrant smartphone, et d’autres extras comme la lecture de musique peuvent être utiles pour certains.

1. Fitbit Charge 5

Fitbit est le nom qui vient à l’esprit quand la plupart des gens pensent à un tracker de fitness, et pour une bonne raison. Le Charge 5 est la dernière itération du tracker de fitness phare de la marque, offrant un grand écran couleur, un design mince et de nombreuses fonctionnalités avancées de suivi de la santé, dont le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et même la gestion du stress.

La fonction GPS intégrée permet également de suivre avec précision vos courses et vos promenades, tandis que l’autonomie de la batterie peut durer jusqu’à une semaine, selon votre utilisation. C’est une combinaison gagnante qui fait du Charge 5 le meilleur tracker de fitness pour la plupart des gens.

2. Xiaomi Mi Band 7

Si vous cherchez à économiser de l’argent sur votre tracker de fitness, le Xiaomi Mi Band 7 est une option fantastique. Pour moins de 50€, vous obtenez un tracker de fitness complet, avec un grand écran couleur, un suivi de la fréquence cardiaque, un suivi du sommeil, et même un GPS intégré pour suivre vos courses et promenades.

Le Mi Band 7 est également étanche, ce qui le rend idéal pour la natation ou la douche. Le design est minimaliste et discret, et l’autonomie de la batterie peut durer jusqu’à deux semaines, selon votre utilisation.

3. Apple Watch SE

L’Apple Watch SE est un choix fantastique pour les utilisateurs d’iPhone à la recherche d’un tracker de fitness complet. Elle offre toutes les fonctionnalités de suivi de fitness que vous attendez, y compris le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, et un GPS intégré pour suivre vos courses et promenades.

De plus, l’Apple Watch SE offre des fonctionnalités intelligentes, comme la possibilité de recevoir des notifications, d’effectuer des appels et d’envoyer des messages directement depuis votre poignet. L’autonomie de la batterie est légèrement inférieure à celle des autres trackers de fitness de cette liste, à environ une journée, mais elle est compensée par la large gamme de fonctionnalités offertes.

4. Garmin Vivosmart 4

Le Garmin Vivosmart 4 est un autre excellent choix pour un tracker de fitness. Il est plus axé sur la condition physique que la plupart des autres options de cette liste, avec des fonctionnalités avancées de suivi de la santé comme le suivi de la VO2 max, le suivi de la fréquence cardiaque au repos, et le suivi du sommeil.

Il n’a pas de GPS intégré, donc il ne sera pas idéal pour ceux qui veulent suivre leurs courses ou promenades, mais pour ceux qui sont principalement intéressés par le suivi de la salle de gym ou du fitness à la maison, c’est une option fantastique. L’autonomie de la batterie peut durer jusqu’à une semaine, selon votre utilisation.

5. Withings Steel HR Sport

Le Withings Steel HR Sport est un choix élégant pour ceux qui veulent un tracker de fitness qui ne ressemble pas à un tracker de fitness. Il a l’apparence d’une montre analogique traditionnelle, mais offre une multitude de fonctionnalités de suivi de fitness, y compris le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, et un GPS connecté pour suivre vos courses et promenades.

Il offre également une autonomie de batterie impressionnante, pouvant durer jusqu’à 25 jours avec une seule charge. Si vous voulez un tracker de fitness qui est aussi une montre élégante, le Withings Steel HR Sport est un excellent choix.

6. Garmin Forerunner 245 Music

Le Garmin Forerunner 245 Music est un excellent choix pour les coureurs. Il offre un suivi GPS précis, un suivi de la fréquence cardiaque, et la capacité de stocker et de jouer de la musique directement depuis votre poignet.

Il offre également des fonctionnalités avancées de suivi de la santé, comme le suivi de la VO2 max, et peut même vous donner des conseils sur votre niveau de fatigue et de stress. L’autonomie de la batterie peut durer jusqu’à une semaine en mode smartwatch, et jusqu’à six heures en mode GPS avec musique.

7. Fitbit Versa 3

La Fitbit Versa 3 est une excellente option pour ceux qui veulent un tracker de fitness qui offre également des fonctionnalités de smartwatch. Il offre un grand écran couleur, un suivi de la fréquence cardiaque, un suivi du sommeil, et un GPS intégré pour suivre vos courses et promenades.

De plus, il offre des fonctionnalités de smartwatch comme la possibilité de recevoir des notifications, d’effectuer des appels et d’envoyer des messages directement depuis votre poignet. L’autonomie de la batterie peut durer jusqu’à six jours, selon votre utilisation.

8. Oura

En tant que tracker basé sur une bague, Oura propose une variante unique du tracker de fitness traditionnel. Son design discret en fait un excellent choix pour le porter toute la journée, y compris pendant le sommeil, où il suit vos phases de sommeil, votre rythme cardiaque au repos et votre fréquence respiratoire.

Pendant la journée, il suit les pas et les activités quotidiennes et fournit des recommandations d’entraînement prêtes à l’emploi en fonction de votre état de récupération. Avec une impressionnante autonomie d’une semaine et toutes ces capacités intégrées dans une seule bague, Oura est un choix intéressant pour tous ceux qui souhaitent une solution de suivi de fitness plus discrète.

9. Garmin Forerunner 55

En tant qu’entrée économique dans la gamme bien établie de Forerunner de Garmin, le Forerunner 55 est un choix fantastique pour les coureurs. Bien qu’il ne propose pas toutes les fonctionnalités des options plus chères, il inclut le suivi de la fréquence cardiaque, un GPS intégré, et une autonomie de batterie allant jusqu’à deux semaines en mode smartwatch (ou jusqu’à 20 heures en mode GPS).

Les utilisateurs peuvent également bénéficier de plans d’entraînement adaptatifs gratuits de Garmin Coach, ainsi que des suggestions de workouts quotidiens en fonction de leur niveau de fitness et de récupération.

10. Fitbit Inspire 2

L’Inspire 2 de Fitbit est un tracker de fitness de base qui offre beaucoup pour son prix. Il dispose d’une autonomie de batterie de 10 jours, suit les pas, les calories brûlées, la distance parcourue, et surveille également la fréquence cardiaque.

En outre, il propose des programmes de fitness, le suivi du sommeil, et même la méditation guidée. Alors que le GPS n’est pas intégré, il peut utiliser le GPS de votre téléphone pour le suivi des activités en extérieur, ce qui est un compromis acceptable compte tenu de son prix plus abordable.

En somme, le choix du meilleur tracker de fitness dépendra de vos besoins personnels et de votre budget. Qu’il s’agisse du Fitbit Charge 5 pour le suivi avancé de la santé, du Xiaomi Mi Band 7 pour les budgets plus serrés ou de l’Apple Watch SE pour une expérience complète de smartwatch, il existe un tracker de fitness pour tout le monde.