Quatre missions gagnent une difficulté légendaire et Escalation change de fonctionnement. Spearfall donne de nouveaux défis aux agents déjà bien équipés.

The Division 2 : les White Tusk envahissent Washington avec la saison Spearfall

Washington devient plus dangereuse pour les agents de The Division 2. La saison Spearfall, lancée le 26 novembre, envoie les White Tusk dans la ville et ajoute une difficulté légendaire à quatre missions. Elle revoit aussi Escalation et la personnalisation des équipements Prototype.

Si votre groupe cherche une raison de revenir, les nouveautés concernent surtout les combats de haut niveau et la façon de faire progresser votre équipement. Voici les changements à regarder avant de préparer votre prochaine session.

Quatre missions passent en légendaire

La présentation officielle de Spearfall confirme quatre missions avec des rencontres White Tusk : Air and Space Museum, Space Administration HQ, Grand Washington Hotel et Viewpoint Museum.

Pour choisir ce défi, les notes de mise à jour détaillées indiquent de sélectionner la version principale de la mission, puis sa difficulté légendaire. Cette difficulté s’étend également aux activités et aux points de contrôle, lorsque le monde de Washington est réglé sur ce niveau. Elle ne s’applique pas ainsi à toutes les régions du jeu.

Cela permet de retrouver des lieux connus avec une autre exigence de combat. Avant de lancer une partie entre amis, mieux vaut donc vous accorder sur la mission et le niveau choisi plutôt que de vous fier à vos habitudes sur sa version précédente.

Escalation compte moins de paliers, mais davantage de choix

Escalation passe de dix à quatre paliers. Les jetons ne servent plus de ticket d’entrée : ils deviennent des crédits Prototype reçus en récompense et utilisables auprès d’un vendeur. Les directives remplacent l’ancien fonctionnement des modificateurs.

Le niveau 40 reste nécessaire pour débloquer Escalation. Pour rejoindre un palier sélectionné, chaque membre du groupe doit l’avoir débloqué, y compris lorsqu’il arrive dans une partie en cours. Pouvoir jouer ensemble ne signifie donc pas pouvoir rejoindre immédiatement n’importe quel défi : vérifiez ce point avant d’organiser votre session.

Les équipements Prototype deviennent plus faciles à ajuster

Autre évolution : vous pouvez choisir l’amélioration de votre objet Prototype au lieu de la tirer à nouveau au hasard. Le niveau d’amélioration appartient à l’objet et reste conservé lorsque vous changez d’option. Des schémas permettent aussi de personnaliser les caractéristiques des objets.

L’intérêt est de pouvoir essayer une autre orientation sans perdre le travail déjà investi dans le niveau de cette amélioration. Pour un joueur qui reprend sa partie, c’est une bonne raison de regarder ce qu’il possède avant de partir chercher systématiquement un remplacement.

Le crossplay permet de réunir le groupe

Ubisoft confirme également que les joueurs PlayStation, Xbox et PC peuvent former un groupe grâce au crossplay. L’option s’active depuis les options de l’écran des personnages. Notre article consacré au crossplay de The Division 2 revient sur cette fonction.

Pour cette reprise, commencez donc par vérifier deux choses avec vos partenaires : le crossplay si vous jouez sur des plateformes différentes, puis les paliers d’Escalation accessibles à chacun. Vous saurez ainsi quel défi lancer ensemble, sans découvrir une condition d’accès au moment de rejoindre le groupe.