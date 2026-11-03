Le déploiement du crossplay de The Division 2 se fait en trois étapes. Les changements du 3 novembre précèdent les parties communes du 17 novembre.

The Division 2 prépare le crossplay : PC, PlayStation et Xbox se rejoindront le 17 novembre

Les amis qui jouent à The Division 2 sur des machines différentes ont une date à retenir : le 17 novembre. Ubisoft prépare le crossplay entre PC, PlayStation et Xbox en plusieurs étapes. Les changements qui arrivent dès ce 3 novembre ne signifient donc pas encore que tout le monde peut rejoindre la même partie.

C’est la distinction essentielle des notes de mise à jour publiées le 2 novembre : l’interface évolue avant la réunion effective des plateformes.

Trois mardis pour ouvrir les frontières

3 novembre : arrivée des éléments d’interface et des icônes liés au crossplay.

arrivée des éléments d’interface et des icônes liés au crossplay. 10 novembre : migration des serveurs PC, accompagnée d’une remise à zéro des classements PC.

migration des serveurs PC, accompagnée d’une remise à zéro des classements PC. 17 novembre : migration PlayStation et Xbox, puis ouverture du jeu entre les trois plateformes.

Les classements seront masqués jusqu’au 17 novembre. Pour une équipe qui veut se retrouver entre consoles et PC, ce dernier rendez-vous est donc celui qui compte ; les deux premières étapes préparent l’infrastructure.

Le crossplay sera activé par défaut

Ubisoft prévoit une activation automatique de cette fonction. Les joueurs qui ne souhaitent pas participer aux parties entre plateformes pourront la désactiver depuis l’écran de sélection du personnage.

Cette annonce concerne la possibilité de jouer ensemble. Elle ne suffit pas à conclure que les sauvegardes, les achats ou les progressions de plusieurs comptes pourront être fusionnés. Avant de changer de plateforme, mieux vaut distinguer ces fonctions du crossplay lui-même.

Les clans changent aussi d’échelle

La capacité des clans doit passer de 50 à 100 membres. Leur migration dépendra du premier membre qui effectue la transition : des places seront réservées aux autres pendant une période annoncée de trois mois.

Un responsable temporaire pourra être désigné si le dirigeant habituel n’est pas le premier à migrer. Ubisoft prévoit le retour du responsable d’origine tant que la réservation est encore active.

Pour un clan réparti sur plusieurs plateformes, le bon réflexe est de se mettre d’accord sur le calendrier et la personne qui ouvre la marche. Cela évitera de confondre un changement temporaire de rôle avec la disparition du groupe.

Pour programmer une session avec des amis sur une autre machine, retenez donc le 17 novembre. Les icônes visibles avant cette date ne suffiront pas à ouvrir la partie.