TEST | Le POCO X5 Pro : un téléphone si rentable que vous lui pardonnerez ses quelques défauts

Est-ce que le POCO X5 Pro 5G est le smartphone Xiaomi le plus rentable de 2023 ? Après trois semaines d’essais, je peux dire qu’il a été difficile pour moi de trouver un défaut à ce téléphone. À l’exception d’un élément spécifique dans sa fiche technique, il n’y a pas de points faibles.

Mon expérience personnelle avec le POCO X5 Pro 5G

J’ai utilisé le POCO X5 Pro 5G comme téléphone personnel pendant plus de trois semaines. J’en connais chaque détail, j’ai découvert tous ses avantages et ses quelques défauts. J’ai joué dessus pendant des heures, j’ai poussé sa batterie à bout, et j’ai pris des centaines de photos. Est-ce un téléphone que je pourrais recommander et à qui ?

Ma version du POCO X5 Pro 5G a 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. En Pologne, cette version coûte régulièrement 1799 złotych (environ 400 euros) et 1599 złotych (environ 355 euros) en promotion. Je recommande vivement cette version, et non celle avec 6 Go de RAM. Pourquoi ? Je vous invite à poursuivre la lecture pour découvrir la réponse.

Le POCO X5 Pro 5G : un téléphone en plastique, compact et jaune

J’apprécie le fait que le POCO X5 Pro 5G soit disponible en jaune. Ce qui me plaît encore plus, c’est que le bouton de verrouillage est exactement de la même couleur, rappelant le style des anciens Pixel. C’est agréable de voir ces détails sur un téléphone où chaque centime a été compté. Il s’agit sans doute du smartphone Xiaomi le plus rentable depuis le Mi 11 Lite 5G NE, et je le sais parce que j’ai possédé ce dernier pendant un certain temps.

La finition est excellente. Le plus important, du moins pour certains, c’est que le panneau arrière du POCO X5 Pro 5G est en plastique. Cela ne me dérange pas. Sous la lumière, il brille comme s’il était légèrement saupoudré de paillettes. Je ne comprends pas vraiment cette caractéristique, mais après une heure, je n’y faisais plus attention.

À propos de l’écran

Parlons maintenant de l’écran. Le POCO X5 Pro 5G est doté d’une dalle OLED de 6,67 pouces. Elle a une résolution FullHD et est rafraîchie à 120 Hz. C’est le meilleur écran que j’ai vu sur un modèle POCO à petit prix. Peut-être même meilleur que certains écrans de modèles POCO plus chers. Que ce soit pour regarder des vidéos, jouer (même en plein soleil), ou naviguer sur le web, l’expérience est confortable à tous les niveaux de luminosité.

Une batterie impressionnante et une performance sans faille

Dans la section précédente, j’ai fait l’éloge du POCO X5 Pro 5G. Et je vais continuer sur ma lancée. Selon moi, c’est le smartphone équipé d’un Snapdragon 778 le plus fluide actuellement sur le marché. J’en ai personnellement eu trois, et j’en ai testé bien plus. La performance de ce smartphone est tout simplement exceptionnelle. Cela est probablement dû à une combinaison de son système de refroidissement et de son boîtier en plastique.

Performance dans les jeux

En ce qui concerne la performance dans les jeux, rien de ce que j’ai essayé, que ce soit pour le test ou pour mon usage quotidien, ne m’a donné de raison de me plaindre. J’ai été impressionné par la température de l’appareil. Même en charge, avec le Wi-Fi allumé et en jouant à Pokémon Go, des conditions qui peuvent faire surchauffer la plupart des téléphones, ce petit bijou ne chauffe pas. C’est l’une des raisons pour lesquelles je préfère les boîtiers en plastique pour les téléphones de milieu de gamme. Ne nous laissons pas convaincre que le verre est un matériau premium.

Et la batterie ?

Une batterie de 5000 mAh ne surprend plus personne de nos jours. Cependant, la batterie du POCO X5 Pro 5G est très bonne. C’est l’un des rares smartphones que j’ai récemment utilisés qui peut tenir tout un “Community Day” de Pokémon Go et qui a encore de la batterie pour le retour à la maison. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cela, cela signifie environ 4 heures de jeu à pleine luminosité et en utilisant la 4G. Même l’iPhone 13 Pro Max, considéré par beaucoup comme la référence en termes d’autonomie de batterie, ne peut pas faire ça. Le POCO le bat facilement.

Qu’en est-il de la caméra du POCO X5 Pro 5G ?

Si vous pensiez que les promesses d’une matrice de 108 MP pour les “créateurs de contenu” (ce n’est pas mon terme, c’est celui utilisé lors de la présentation que j’ai vue) se reflètent dans la qualité des photos, je vous félicite pour votre optimisme. Le second appareil photo est un grand-angle et, spoiler alerte, c’est l’un des pires de sa catégorie à ce prix. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il est assez mauvais la nuit. Il y a aussi un objectif macro, qui n’est vraiment utile à personne.

La caméra principale

Alors, qu’en est-il de la caméra principale Samsung ISOCELL de 108 MP ? Parlons d’abord de l’application. Le POCO X5 Pro 5G est mon troisième téléphone avec un Snapdragon 778 (j’en ai testé beaucoup plus) et c’est l’un des rares cas où j’ai constaté un lag lors du changement de zoom. Une mise à jour résoudra probablement ce problème.

Le verdict : faut-il acheter le POCO X5 Pro 5G ?

Le POCO X5 Pro 5G est-il le smartphone le plus rentable de 2023 ? Non, je ne pense pas. Cependant, la qualité de fabrication, le choix des matériaux et l’attention aux détails sont rarement trouvés dans les smartphones à ce prix. Malgré quelques erreurs, le POCO X5 Pro 5G devient l’un des acteurs majeurs sur le marché des smartphones en 2023. Et si vous préférez un autre modèle malgré tout, nous pouvons vous proposer un large choix d’autres smartphones.