Test du Infinix Note 12 2023 : un smartphone intuitif et abordable

La promesse de l’accessibilité 5G

Infinix se positionne sur le créneau des produits abordables, comme ceux qui nécessitent une connectivité 5G à un prix raisonnable. Cependant, l’Infinix Note 12 2023 se démarque des autres propositions de ce fabricant. Il s’agit d’un smartphone universel et équilibré, conçu pour tous, et non pour un groupe spécifique.

Performances et caractéristiques du Infinix Note 12

Le Infinix Note 12 2023 (désormais simplement appelé Infinix Note 12) a de quoi se vanter. Il offre des performances surprenantes, tant en termes de spécifications techniques que de logiciels.

L’Infinix Note 12 se distingue en proposant jusqu’à 8 Go de mémoire RAM, un montant rare dans sa catégorie, sans même prendre en compte les extensions hybrides. Il est appréciable de voir que le fabricant reconnaît l’importance de la mémoire vive et en offre un peu plus que nécessaire.

Spécifications Détails Processeur MediaTek Helio G99 Écran 6.7 pouces AMOLED Résolution FullHD+ (1080 x 2400 px) Luminosité 1000 nits Mémoire RAM 8 Go Stockage interne 128 Go Batterie 5000 mAh Chargement rapide 33W Système d’exploitation Android 12 avec surcouche XOS 10.6 Connectivité LTE (4G) Appareil photo principal 50 MP, f/1.6 Appareil photo selfie 16 MP

Une expérience sonore améliorée

Si vous cherchez un smartphone à moins de 1000€, vous avez sans doute remarqué que l’ensemble de deux haut-parleurs dans un smartphone est plutôt rare. Cependant, l’Infinix Note 12 fait partie de cette minorité qui en dispose. Bien qu’ils ne produisent pas un son exceptionnel, ils sont tout à fait corrects et permettent d’entendre clairement tous les sons émis par le téléphone, même si l’un d’eux est obstrué.

Un écran AMOLED de qualité

Je note une tendance récente où les fabricants appauvrissent leurs smartphones d’entrée de gamme d’une génération à l’autre. C’est ainsi que l’on peut trouver des smartphones à 1000€ dotés d’écrans IPS de résolution 720p. En revanche, les écrans AMOLED se sont fermement installés dans cette gamme de prix et tout smartphone de ce montant devrait proposer ce type d’écran en résolution 1080p. C’est pourquoi je suis heureux de constater que l’Infinix Note 12 en est équipé. Bien qu’il ait un taux de rafraîchissement de 60 Hz, sa luminosité, son contraste et sa fonction Always On Display surpassent tous les écrans IPS.

L’aspect esthétique du Infinix Note 12

Le Infinix Note 12 a “ce petit quelque chose” malgré son prix. Bien que ce ne soit pas un smartphone haut de gamme, il en a l’apparence. Les bords élégants et simples, le dos partiellement mat et le grand îlot de caméras donnent à ce téléphone un aspect bien plus coûteux.

Cependant, ces bords rendent le téléphone plus grand qu’il ne l’est en réalité, ce qui peut être un inconvénient étant donné que son écran mesure déjà 6,7 pouces de diagonale. De plus, l’utilisation de ce téléphone, en particul due to length limit. Continue reading the message below.

