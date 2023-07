Space Invaders World Defense : La nouvelle sensation AR, marchez et tirez sur les extraterrestres !

Imaginez-vous marcher dans votre ville, en train de tirer sur des extraterrestres pixelisés. Une idée fascinante, n’est-ce pas? Eh bien, c’est désormais possible avec le jeu Space Invaders World Defense, récemment lancé par Google et le studio Taito.

Une révolution AR signée Google et Taito

Google, en collaboration avec le studio japonais Taito, a mis au point le dernier cri en matière de jeu en réalité augmentée. C’est une expérience qui rappelle beaucoup Pokemon Go, sauf que cette fois, au lieu de capturer de petits monstres, le joueur est amené à se promener dans la ville et à tirer sur des extraterrestres pixelisés.

Space Invaders : Un jeu qui transcende les générations

Space Invaders est un nom qui évoque beaucoup de souvenirs pour les joueurs de la vieille école. Ce jeu a fait ses débuts à la fin des années 70 et vient de célébrer son 45ème anniversaire. Pour marquer l’occasion, les producteurs du jeu, Taito et Google, ont décidé de lancer une version adaptée à notre époque et aux technologies de réalité augmentée.

Space Invaders World Defense : Une bataille intergalactique dans votre ville

Le dernier opus de Space Invaders risque d’intriguer non seulement la jeune génération, mais également les joueurs plus âgés qui se rappellent des heures de plaisir à jouer à ce jeu sur les machines d’arcade. Le concept du jeu est simple : nous devons détruire des extraterrestres virtuels qui apparaissent sur l’écran de notre smartphone en réalité augmentée.

Le jeu s’adapte à notre environnement, affichant des extraterrestres pixelisés sur les bâtiments, les toits et même en l’air. Ainsi, pour éliminer un adversaire, vous devrez agiter votre téléphone. Google précise que différents adversaires apparaîtront dans différents quartiers et autour d’eux, et les joueurs pourront débloquer des améliorations à mesure qu’ils progressent dans le jeu. Un mode de coopération avec d’autres joueurs sera également disponible.

Compatibilité du jeu

Il est important de noter que le jeu utilise la technologie ARCore de Google, donc avant d’installer l’application, il est nécessaire de vérifier si notre smartphone prend en charge cette solution. La liste de compatibilité peut être vérifiée sur le site officiel du fabricant. Par exemple, mon Nothing Phone (1) n’est pas sur la liste, mais je peux lancer le jeu sans problème.

Space Invaders World Defense est disponible pour les smartphones Android et les appareils Apple iPhone. L’application peut être téléchargée dès maintenant sur le Google Store et l’App Store. Il est à noter que le jeu est basé sur l’API Geospatial de Google, ce qui pourrait limiter le jeu dans certaines localisations.