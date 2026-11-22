SGBC prépare une console FPGA pour les cartouches Game Boy, Color et Advance. HDMI, manette SNES, microSD et Link : les fonctions prévues et ce qui reste à valider.

Ressortir ses cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance pour les brancher à un téléviseur : c’est la promesse de SGBC. Cette console indépendante prévoit une sortie HDMI en 1080p et des commandes avec une manette SNES. Le projet est toutefois encore en développement : son équipe précise que la compatibilité des jeux, des câbles Link et la disponibilité finale des fonctions restent en cours de validation.

Le boîtier ne prétend donc pas être une nouvelle Game Boy officielle. Il propose un autre usage pour des jeux conservés dans un tiroir : garder les cartouches, mais remplacer le petit écran de la portable par celui du salon. La différence compte aussi pour comprendre ce qui est annoncé, et ce qui manque encore avant un éventuel achat.

Trois générations de cartouches dans une console pensée pour la télé

La présentation officielle de SGBC identifie une révision C et les trois familles de jeux visées : Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Elle décrit une console FPGA, reposant sur du matériel programmable, plutôt qu’une portable Nintendo dont la carte mère aurait été déplacée dans un nouveau boîtier.

La démarche diffère de celle de DualStation, qui conserve une carte mère de Nintendo DS pour la relier au téléviseur. Avec SGBC, le matériel programmable doit reproduire le fonctionnement nécessaire aux jeux. Cette architecture n’établit pas, à elle seule, que chaque cartouche fonctionnera exactement comme sur la machine d’origine. La mise en œuvre et les essais restent déterminants.

Le projet mentionne une manette SNES pour jouer et accéder aux réglages à l’écran. La manette ne signifie pas que la console accepte des cartouches Super Nintendo : les trois familles annoncées restent celles des Game Boy. Pour un lecteur qui conserve plusieurs générations de jeux Nintendo, cette distinction évite d’attribuer au boîtier une compatibilité qui n’est pas présentée.

Le 1080p agrandit les pixels, sans recréer les détails des jeux

SGBC prévoit de se connecter à un téléviseur ou à un moniteur par HDMI en 1080p. Le site met aussi en avant un agrandissement par multiples entiers : chaque pixel original occupe un nombre entier de pixels sur le nouvel écran. L’objectif est de conserver des bords nets et des proportions régulières.

Le bénéfice recherché est plus précis qu’une promesse de « remasterisation ». Un personnage dessiné pour une Game Boy ne gagne pas de nouvelles animations ni des textures inédites parce que le signal de sortie est en haute définition. On change la façon de montrer l’image existante, pas les données graphiques enregistrées sur la cartouche.

La présentation propose également plusieurs rendus : image sans filtre, nuances vertes rappelant la première Game Boy, grille de pixels ou effets inspirés d’écrans cathodiques et de moniteurs PVM. Il s’agit de choix d’apparence, pas de mesures établissant lequel serait le plus fidèle dans tous les jeux. Le site précise que le résultat varie avec l’écran utilisé.

La microSD doit servir à choisir ses jeux et à copier ses cartouches

Deux usages de la microSD sont annoncés. Le premier consiste à sélectionner une bibliothèque de fichiers de jeu depuis le menu. Le second permettrait d’insérer une cartouche et d’en copier directement la ROM, c’est-à-dire le contenu du jeu, sur la carte mémoire.

Ce sont deux parcours différents : lancer une cartouche physique ou retrouver un fichier déjà conservé sur microSD. La fonction de copie peut intéresser un collectionneur qui veut préparer sa bibliothèque, mais elle ne signifie pas que la console inclut un catalogue de jeux. Le site ne fournit pas davantage de quoi affirmer ici comment chaque sauvegarde, accessoire particulier ou cartouche atypique sera traité.

Un mode d’avance rapide figure aussi dans les possibilités prévues, à côté de la vitesse normale. L’intérêt serait par exemple de passer plus vite une séquence familière, avant de revenir à la cadence habituelle pour jouer. Aucun multiplicateur ni résultat de performance vérifié n’est annoncé dans la présentation consultée : il serait prématuré de promettre un temps gagné précis.

Le câble Link est prometteur, mais sa compatibilité attend encore sa validation

SGBC prévoit une connexion à une portable compatible pour les échanges et le multijoueur des jeux qui les prennent en charge, avec le câble adapté. Pour un joueur de Pokémon, c’est une fonction potentiellement plus importante qu’un filtre d’affichage : elle concerne les interactions entre deux machines, pas seulement l’apparence de sa partie.

Le fonctionnement du Link reste néanmoins explicitement en cours de validation. Il ne faut donc pas déduire de la présence de ce port que toutes les combinaisons de consoles, de générations et de jeux fonctionneront. Avant de préparer un échange précis, il faudra une documentation définitive correspondant à ce scénario.

Des mises à jour du micrologiciel sont prévues pour apporter des améliorations et des corrections. Cette possibilité ne remplace pas une liste de compatibilité : un acheteur devra pouvoir vérifier la fonction dont il a besoin, sans compter uniquement sur l’idée qu’elle pourrait arriver plus tard.

Le boîtier montré est encore une étude de conception

Le site fait explorer un modèle en trois dimensions, dans des tons gris, noir et bordeaux. Il le qualifie d’étude du boîtier et de son assemblage, et indique que son dessin pourra encore changer avant le lancement. Ces vues expliquent l’intention du projet ; elles ne doivent pas être présentées comme des photographies d’un produit final commercialisé.

La présentation consultée le 22 novembre ne confirme ni prix ni date de disponibilité en France. SGBC reste une piste à suivre pour qui souhaite jouer à ses cartouches de portable sur la télé. La prochaine information réellement décisive sera moins un nouvel angle de vue du boîtier qu’une validation détaillée des jeux, du Link et des fonctions effectivement livrées.