DualStation conserve la carte mère et les cartouches d’une DS originale pour jouer en HDMI. Commandes tactiles, kit à souder et limites du projet.

Nintendo DS : il la transforme en console de salon, même sans ses deux écrans

Une Nintendo DS avec une coque cassée ou des écrans hors service n’a pas forcément fini de jouer. Le créateur KOUZEX a conçu DualStation, une transformation de la DS originale en console de salon avec sortie HDMI. Le projet conserve une vraie carte mère de la portable et fait fonctionner ses cartouches DS et Game Boy Advance. La condition essentielle est là : les écrans peuvent manquer, mais l’électronique qui lance les jeux doit encore fonctionner.

Le changement ne se limite pas à agrandir l’image. Une fois la console sous le téléviseur, il faut aussi remplacer les boutons, le stylet et le contact direct avec l’écran inférieur. C’est ce qui rend cette construction plus intéressante qu’un simple câble vidéo.

La présentation originale de DualStation par KOUZEX détaille le montage et ses fonctions, des dispositions d’écran aux commandes tactiles. C’est une création indépendante, pas un accessoire annoncé par Nintendo.

Pour aller au résultat, le montage achevé apparaît à partir de 7 min, avant le tour des fonctions à 8 min 33. L’usage de la tablette graphique arrive autour de 12 min 29.

La DS change de forme, mais garde sa carte mère et ses cartouches

Sur la page officielle de DualStation, KOUZEX décrit une carte électronique avec HDMI et alimentation USB-C, reliée à celle d’une DS originale. Les écrans et les commandes de la portable ne sont plus indispensables : le matériel est réinstallé dans un boîtier destiné au salon.

Les jeux restent exécutés par le matériel d’origine. L’approche diffère donc d’un petit ordinateur chargé d’imiter une DS par émulation. Pour le joueur qui possède déjà des cartouches, le point d’entrée reste sa collection physique, pas un catalogue de jeux à télécharger.

La compatibilité Game Boy Advance ne sort pas de nulle part. Le manuel de la Nintendo DS décrit déjà les deux emplacements pour les jeux DS et GBA. Le projet reprend cette possibilité dans un autre format. La carte mère demandée est celle du modèle original : on ne peut pas considérer toutes les autres révisions de DS comme interchangeables.

Deux écrans sur la télé, avec des réglages conservés pour chaque usage

La sortie annoncée est du 720p à 60 Hz. DualStation dispose de dix profils pour conserver les réglages d’affichage, dont l’espacement et la rotation des écrans ; un mode permet aussi de jouer en GBA en plein écran.

Ces options répondent à une particularité de la DS : ses jeux ne traitent pas toujours les deux images de la même manière. Le manuel Nintendo distingue leurs fonctions et le tactile de l’écran inférieur. Les présenter côte à côte peut être pratique pour consulter simultanément une carte et l’action ; une présentation verticale préserve une autre relation entre les deux vues. La rotation prend tout son sens pour les titres tenus comme un livre, comme L’Entraînement cérébral, ou pour Ninja Gaiden: Dragon Sword, cités dans la présentation.

Le gain promis porte donc sur la manière d’installer le jeu dans le salon. Le 60 Hz décrit le signal envoyé au téléviseur, pas une garantie que chaque jeu calcule 60 images par seconde. L’agrandissement ne recrée pas non plus les détails absents des graphismes d’origine.

Le vrai défi est de remplacer le stylet depuis le canapé

Sur la portable, la main agit directement sur l’image. Sur un téléviseur, le geste doit passer par un autre appareil. KOUZEX prévoit plusieurs façons de piloter le tactile : souris USB, Joy-Con de Switch 2 en mode souris, stick analogique ou pavé tactile d’une manette compatible. Une tablette graphique Wacom Intuos Small CTL-4100 peut aussi servir avec son stylet.

Ces possibilités n’offrent pas toutes le même rapport au jeu. Déplacer un pointeur avec un stick et tracer une ligne avec un stylet sont deux gestes différents. Pour un titre qui demande surtout de choisir une option, un pointeur peut convenir ; pour dessiner ou effectuer des mouvements précis, la manière de reproduire le tactile devient une vraie question de confort. Le modèle Wacom cité est précisément la CTL-4100 : la présence d’une tablette de cette marque ne garantit pas à elle seule la compatibilité.

La démonstration illustre ces adaptations avec Super Monkey Ball et la caméra de Kingdom Hearts. L’objectif est de traduire une commande prévue pour le tactile vers un autre geste. Cela peut rendre une installation plus pratique, sans reproduire exactement la sensation du stylet posé sur la console. Aucun essai Menow de précision ou de latence n’est présenté ici.

La liste annoncée comprend notamment des manettes PlayStation, Xbox et Switch. Elle est présentée comme une compatibilité prévue, ce qui ne signifie pas que toute manette Bluetooth fonctionnera. Il faudra vérifier la référence exacte et les fonctions prises en charge, notamment si l’on compte sur un pavé tactile plutôt que sur les seuls boutons.

Le micro et les fonctions sans fil ne sont pas oubliés

La présentation prévoit le microphone intégré et celui de la DualSense, mais aussi une commande permettant de simuler le souffle, utile dans Zelda. Les commandes de veille et de réinitialisation évitent également de devoir reprendre les boutons de la portable d’origine.

L’antenne de la DS doit être conservée pour les fonctions sans fil. KOUZEX évoque notamment PictoChat et le téléchargement DS. Ce détail compte lors du démontage : une pièce qui ne sert pas à afficher l’image peut rester nécessaire à d’autres usages. Maintenir ces échanges locaux ne signifie pas rétablir automatiquement les anciens services en ligne fermés.

Le montage va bien plus loin que brancher un adaptateur HDMI

Le travail présenté comprend des résistances de 330 ohms, des soudures sur de très petits points et des coupures de pistes, avec intervention au microscope. C’est un projet d’électronique, pas une manipulation à effectuer dans les menus de la DS. Une liste de pièces ne suffit pas pour reproduire correctement le montage : il faut suivre la documentation d’installation correspondant au kit.

DualStation est toujours annoncé comme un produit à venir. KOUZEX prévoit un kit à installer soi-même, nécessitant du matériel de soudure et d’électronique, ainsi qu’un nombre limité de consoles déjà assemblées. Aucun prix ni calendrier d’ouverture des commandes n’est confirmé sur la page consultée.

Une charnière détruite ou des boutons usés peuvent ainsi rendre une DS intéressante pour cette transformation. Une carte mère qui ne lance plus les jeux pose un autre problème : le kit n’est pas présenté comme une réparation de cette panne. Le bon appareil à récupérer est donc une console dont le cœur fonctionne encore, même si ses éléments extérieurs ne permettent plus de jouer confortablement.