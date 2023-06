Samsung surprend tout le monde : Le nouveau Android 14 et One UI 6.0 arrivent plus tôt que vous ne le pensez §

Le géant technologique coréen, Samsung, prévoit de déployer sa version test de la dernière mise à jour du système Android 14, ornée de son interface utilisateur propriétaire OneUI 6.0. Mais la question se pose : Quel modèle de smartphone Samsung sera le premier à recevoir cette mise à jour?

Tests de la version bêta d’Android 14 et One UI 6.0

Les tests de la version bêta d’Android 14 sont en cours. Les détenteurs de Google Pixel ont déjà la possibilité de tester ce nouveau logiciel. De plus, la version bêta de OneUI 6.0 basée sur Android 14 devrait être lancée dans la troisième semaine de juillet, soit dans moins d’un mois. Une fois les tests terminés, il sera temps de déployer la version officielle, qui sera accessible à tous les propriétaires de Samsung récents.

Premiers modèles Samsung à recevoir Android 14 et One UI 6.0

Les derniers smartphones phares de Samsung, les Galaxy S23, fonctionnent actuellement sur le système Android 13 avec l’interface One UI 5. C’est le système avec lequel ils ont été lancés. Sans surprise, la série S23 (qui comprend le Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra) sera la première à recevoir le dernier Android 14 et l’interface utilisateur One UI 6.0.

L’année dernière, les premiers modèles à recevoir Android 13 étaient naturellement les appareils de la série S22. Il en sera de même pour la version test de One UI 6 Beta, qui devrait être lancée en juillet. Les premiers à pouvoir l’installer et la tester seront les propriétaires de la série S23. Cependant, cela concernera probablement uniquement les passionnés – il est conseillé aux utilisateurs ordinaires d’attendre la sortie officielle du logiciel.

Disponibilité ultérieure de One UI 6 et Android 14

Une fois la version finale de One UI 6 basée sur Android 14 lancée, les prochains appareils à être mis à jour, probablement en novembre, seront les propriétaires des futurs Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, ainsi que des utilisateurs de la gamme milieu de gamme Galaxy A54, A34 et des anciens modèles haut de gamme des séries S22, S21, Z Fold 4 et Z Flip 4. Ce calendrier n’est bien sûr pas confirmé et n’est basé que sur des suppositions.

Si vous êtes curieux de savoir quels appareils seront éligibles à la mise à jour d’Android 14 sur One UI 6, vous pouvez consulter la liste complète dans cet article.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.