Présentation du nouveau Snapdragon 4 Gen 2 : Une aubaine pour l’accélération des téléphones à petit prix

Qualcomm a récemment présenté au monde son tout dernier processeur, le Snapdragon 4 Gen 2. Contrairement à son grand frère, le haut de gamme 8+ Gen 2, cette puce a été conçue spécifiquement pour les smartphones à bas prix. Le dévoilement de ses spécifications suggère qu’il sera nettement plus économe en énergie et pourrait, par conséquent, rendre les smartphones bon marché plus rapides.

Une stratégie diversifiée pour répondre à tous les besoins

Qualcomm propose quatre principales séries de processeurs. La série 8 Gen x est dédiée aux smartphones haut de gamme, tandis que les séries 7 et 6 sont conçues pour les appareils de milieu de gamme. Enfin, la série 4 est destinée aux dispositifs d’entrée de gamme, plus abordables. Bien que l’entreprise déploie toute sa technologie avancée pour ses processeurs haut de gamme, elle ne manque pas d’innover aussi pour ses solutions plus économiques. Un parfait exemple en est le Snapdragon 4 Gen 2, le premier processeur de cette technologie pour les appareils économiques.

Snapdragon 4 Gen 2 : Accélération garantie pour les smartphones Android à bas prix

Jusqu’à présent, le processeur le plus puissant de Qualcomm pour les appareils budgétaires était le Snapdragon 4 Gen 1, lancé en septembre de l’année précédente avec le Snapdragon 6 Gen 1. Moins d’un an plus tard, le géant technologique américain nous propose une nouvelle puce : le Snapdragon 4 Gen 2.

Comme prévu, il s’agit d’une unité à 8 cœurs, deux d’entre eux étant cadencés à 2,2 GHz et les six autres étant des unités écoénergétiques cadencées à 2,0 GHz. Fait notable, il s’agit du premier processeur destiné aux appareils économiques à être fabriqué avec un processus lithographique de 4 nm. Du côté de la CPU, Qualcomm n’a pas fait de grandes améliorations, puisque la différence de performance de la puissance de calcul brute du processeur par rapport au Snapdragon 4 Gen 1 n’est que de 10% supérieure. Cela aura sans doute un impact positif sur les performances, mais il y a quelque chose de plus significatif à souligner.

Des caractéristiques techniques innovantes pour une performance améliorée

Le Snapdragon 4 Gen 2 est capable de gérer une mémoire interne UFS 3.1, une fonctionnalité presque inimaginable pour les smartphones à petit prix (son prédécesseur ne supportait que le UFS 2.2 maximum). De plus, le fabricant a doté le processeur d’une prise en charge de la RAM sur des puces LPDDR5X cadencées à 3200 MHz (il y a également le support LPDDR4X 2133 MHz).

Un des problèmes couramment rencontrés avec les smartphones à bas prix n’est pas nécessairement le processeur lui-même, mais souvent la lenteur de la mémoire interne (par exemple sur les puces eMMC). Cette avancée pourrait donc accélérer les smartphones bon marché, ce qui sera vérifié lors des tests de téléphones basés sur ce processeur. Parmi les autres fonctionnalités notables, mentionnons le support des écrans FullHD à 120 Hz, le modem 5G Qualcomm X61 capable d’atteindre un débit de téléchargement de 2,5 Gb/s et un débit d’envoi de 900 Mb/s, ainsi que la prise en charge du WiFi 5 et du Bluetooth 5.1 avec le codec aptX.

Des capacités multimédia impressionnantes

Les smartphones équipés de ce processeur pourront enregistrer des vidéos en FullHD à 60 FPS et prendre en charge des photos allant jusqu’à 108 mégapixels. De plus, ils bénéficieront du support de Quick Charge 4+ et de l’USB-C 3.2 Gen 1.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l'innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l'impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.