L’option Activation automatique remet la protection en service après une désactivation temporaire. Elle est distincte du verrou pendant les appels observé dans One UI 9.5.

Le Bloqueur automatique peut se remettre en marche trente minutes après avoir été désactivé sur un Samsung Galaxy. C’est le rôle de l’option Activation automatique, présentée par Samsung à partir de One UI 8.5 dans la fiche française officielle de l’application. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’un interrupteur qui fonctionne mal.

Le comportement dépend de cette option : Samsung précise que la réactivation intervient si elle est utilisée. La simple présence du Bloqueur automatique sur un appareil ne suffit pas à affirmer qu’un compte à rebours de trente minutes y est actif.

Trois réglages qui n’agissent pas au même moment

Protection Ce qu’elle fait Bloqueur automatique Bloque notamment les installations issues de sources non autorisées. Activation automatique Réactive le Bloqueur automatique après trente minutes de désactivation, lorsque l’option est utilisée. Restrictions maximales Ajoute des limites à certaines fonctions, applications et connexions.

Ces niveaux se cumulent mais ne répondent pas à la même question. Le premier encadre les actions autorisées. Le deuxième évite qu’une protection temporairement coupée reste oubliée. Le dernier impose davantage de restrictions tant qu’il est actif.

Une application ou un accessoire peut être concerné sans être défectueux

Dans son guide français, Samsung indique que les applications des magasins approuvés, comme Google Play et le Galaxy Store, restent installables. Le filtre vise notamment les autres sources, certaines commandes USB et les logiciels système non autorisés.

Les restrictions maximales vont plus loin. Elles peuvent empêcher l’activation d’un profil professionnel, bloquer les réseaux 2G, limiter les aperçus de liens ou les albums partagés. Si une fonction disparaît après leur activation, il faut donc identifier le niveau concerné plutôt que conclure à une panne générale du téléphone.

Pour consulter la protection, le chemin vérifié dans l’assistance française est Paramètres → Sécurité et confidentialité → Bloqueur automatique. Les options proposées peuvent varier selon le modèle et la version installée. La fiche Galaxy Store permet également de contrôler les nouveautés de l’application ; elle ne remplace pas la vérification des réglages présents sur son propre appareil.

Le verrou pendant les appels est un autre mécanisme

La restriction observée dans la bêta One UI 9.5 empêche de modifier le Bloqueur automatique pendant une communication. Elle vise les tentatives de faire couper la protection par téléphone. Le délai de trente minutes, lui, concerne ce qui se passe après une désactivation autorisée. Les confondre ferait chercher le mauvais réglage : dans un cas, l’action est momentanément refusée ; dans l’autre, la protection revient ensuite.