La bêta One UI 9.5 verrouille les réglages du Bloqueur automatique pendant un appel. Une protection contre les tentatives de faire installer une application piégée.

Un interlocuteur vous demande de désactiver une protection du téléphone pour installer son application : sur la bêta One UI 9.5, cette manipulation peut désormais buter sur un verrou supplémentaire. Les réglages du Bloqueur automatique ne sont plus modifiables pendant un appel. Ils redeviennent accessibles une fois la communication terminée. Samsung cible ainsi une étape des arnaques où la victime est guidée à distance pour affaiblir la sécurité de son Galaxy.

Le changement a été documenté par Android Authority le 20 novembre, puis illustré par SamMobile le 23 novembre. Il fonctionne dans la première bêta One UI 9.5 des Galaxy S26 ; il ne faut pas le confondre avec une mise à jour déjà distribuée à tous les Galaxy français.

Un verrou sur les réglages pendant la communication

Android Authority relève que l’on ne peut plus activer ou désactiver le Bloqueur automatique, ni changer ses restrictions maximales, pendant la communication. Une tentative affiche un message indiquant que le réglage ne peut pas être modifié en cours d’appel.

Le mécanisme n’a pas besoin de déterminer si la personne au bout du fil est honnête. Il empêche la modification à ce moment précis, quel que soit l’interlocuteur. C’est utile lorsqu’un fraudeur exerce une pression continue : rester en ligne, suivre ses indications, ouvrir les paramètres puis autoriser une installation qu’aurait refusée le téléphone.

La fin de l’appel rend la main à l’utilisateur. La fonction ne constitue donc ni un blocage définitif des réglages, ni une garantie contre toutes les formes d’arnaque. Elle ajoute un obstacle au scénario qui consiste à faire lever les protections au fil d’une conversation.

Ce que protège déjà le Bloqueur automatique

La documentation française de Samsung présente un ensemble de garde-fous : installations provenant de sources non autorisées, commandes non autorisées par câble USB, images suspectes dans les messageries et logiciels système non autorisés. Les applications des magasins approuvés, comme Google Play et le Galaxy Store, restent autorisées.

Le réglage se trouve dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Bloqueur automatique. C’est un chemin vérifié dans l’assistance française pour consulter la protection existante, pas une procédure garantissant la présence du nouveau verrou d’appel sur une version plus ancienne.

Les « Restrictions maximales » ajoutent d’autres limites, notamment pour certains profils professionnels et pour les réseaux 2G. Elles ne sont pas synonymes du simple interrupteur principal : modifier leur niveau peut avoir des conséquences sur les fonctions utilisables.

Une nouveauté de bêta, avec un périmètre précis

Samsung a ouvert le programme le 18 novembre dans six pays, sans la France. L’observation établit le comportement sur la version de test des Galaxy S26 ; elle ne fixe pas la date française de la version stable. Pour l’instant, l’absence de cette restriction sur un autre Galaxy ne signifie donc pas que son Bloqueur automatique est en panne.