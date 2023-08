Samsung dévoile une innovation qui va TOUT changer : Tout ce que vous devez savoir !

Il semblerait que la célèbre marque Samsung s’apprête à bouleverser le monde de la technologie mobile. Lors d’une interview exclusive avec une chaîne technologique sud-coréenne, le Ministre des Sciences de Corée du Sud, Lee Jong-ho, a dévoilé des informations palpitantes. Celles-ci concernent les préparatifs avancés de Samsung pour lancer des services de communication bidirectionnelle via satellite d’ici 2024. Et devinez quoi? Ces services seront probablement intégrés dans la série Galaxy S24 de Samsung.

Des communications satellite pour le Galaxy S24 et le Galaxy S23?

Bien que Samsung ait tenté de garder cette initiative secrète, le voile a été en partie levé sur cette démarche exceptionnelle. Cela s’inscrit dans le cadre de l’intégration de l’innovation technologique avec les smartphones, notamment avec la très attendue série Samsung Galaxy S24.

L’innovation technologique à l’honneur

Samsung semble être la seule entreprise sud-coréenne à s’investir dans ce projet d’avenir, la plaçant ainsi à l’avant-garde des efforts dans ce domaine. Il est fort probable que cette innovation soit lancée simultanément avec le Samsung Galaxy S24.

De plus, en dépit du secret précédemment gardé par l’entreprise, des informations divulguées suggèrent que le processeur Snapdragon 8 Gen 2, utilisé dans la série Galaxy S23, inclut une prise en charge native pour les communications satellitaires, destinées notamment aux appels d’urgence.

Une vision technologique claire pour 2024

Selon les déclarations du Ministre des Sciences, Samsung a déjà commencé ses préparatifs pour lancer cette technologie innovante en 2024. De plus, des sources révèlent qu’un accord a été conclu entre Samsung et Iridium Communications, une entreprise possédant un large ensemble de satellites en orbite basse terrestre. Ce partenariat pourrait ouvrir la voie à la possibilité pour le Samsung Galaxy S24 de passer des appels d’urgence via satellite et d’envoyer et de recevoir des SMS.

À propos de la série Galaxy S23 et Galaxy S24

Il convient également de noter que la série de téléphones Galaxy S24 devrait être lancée dans la première moitié de 2024, avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3 et Exynos 2400 en son cœur. Cela reflète l’ambition de Samsung d’offrir à son public les dernières technologies et fonctionnalités.

Que pensez-vous des principales caractéristiques que cette série devrait présenter ?