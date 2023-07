Redmi Note 12 Pro 5G : Le test ultime qui dévoile si c’est le smartphone de l’année !

Découvrez la beauté de la technologie à travers notre analyse détaillée du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, un smartphone qui allie merveilleusement bien élégance et efficacité.

Conception exceptionnelle

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est un téléphone tout-terrain, magnifiquement conçu et parfaitement confortable à tenir en main. Ce smartphone est conçu pour répondre aux besoins de la plupart des consommateurs qui exigent une performance fiable au quotidien, des photos de qualité pour embellir leur Instagram, et une expérience de divertissement fluide. Notre test du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G confirme que ce téléphone est parfaitement adapté à ces usages.

Attentes envers le smartphone

Le Redmi Note 12 Pro 5G ne doit pas être perçu de manière extrême. Ce n’est ni un monstre de jeu, ni un synonyme d’appareil photo reflex. Le Redmi Note 12 Pro 5G est conçu pour être un appareil polyvalent, qui a fière allure et joue son rôle dans le travail quotidien. Voyons si c’est vraiment le cas.

Déballage du Xiaomi Redmi 12 Pro 5G

Le pack contient tout ce que vous attendez et ne manque de rien. Pour faire court, le kit comprend :

Le smartphone

Un chargeur de 67W

Un câble USB

Une coque en silicone transparente

Le manuel d’instructions

Un petit outil pour la carte SIM

Il n’y a rien à redire ici, c’est un pack solide, qui ne nécessite aucun achat supplémentaire. Cependant, comme nous l’avons découvert plus tard, la coque ne protège pas entièrement les appareils photo des rayures, il pourrait donc être judicieux d’investir dans une protection supplémentaire pour votre smartphone.

Design élégant du smartphone

L’aspect miroitant du dos du smartphone fait une impression fulgurante. Malheureusement, il se salit facilement, il suffit en fait de prendre le téléphone en main, mais il reste impressionnant. À une époque où les smartphones se ressemblent tous, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G se distingue par son design. Il est discret, élégant, simple. Cela fonctionne vraiment et est agréable à regarder tout le temps. La coque fournie est transparente, ce qui permet de profiter du design du smartphone jusqu’à un certain point.

La disposition des appareils photo ne fait pas la même impression. Elle est classique, mais son design est plutôt atypique. Les appareils photo circulaires sont disposés en triangle, enfermés dans un rectangle, qui lui-même épouse la forme du smartphone. De plus, les appareils photo dépassent réellement du boîtier. Pour ce modèle, il est pratiquement obligatoire de mettre une coque.

Structure du smartphone

Le design du Redmi Note 12 Pro 5G mérite d’être souligné, tout comme sa construction. C’est un smartphone relativement léger, pesant 187 grammes. Il est plat, bien formé et tient parfaitement en main. Son dos miroitant attire le regard et rend l’ensemble plus élégant. Les côtés sont minces, le Redmi Note 12 Pro 5G est un smartphone plat. Les boutons sont placés sur le côté droit du boîtier. Ils sont doux au toucher et sont placés à la bonne hauteur, permettant une utilisation facile à une main. De plus, le bouton d’alimentation est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales – pratique et quasiment infaillible.

Le téléphone est bien équilibré et même les grands appareils photo ne perturbent pas son équilibre. C’est en partie pour cette raison qu’il est agréable à tenir en main. L’îlot des appareils photo n’est pas lourd, le smartphone est léger, mince et compact. C’est un appareil exceptionnellement bien conçu.

Connectivité du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Le Redmi Note 12 Pro 5G a tout ce dont vous avez besoin. Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2. Le NFC devrait être standard sur tous les smartphones mais malheureusement ce n’est pas le cas. Ce smartphone n’est pas concerné par ce problème et vous pouvez payer sans contact et connecter des écouteurs (oui, le NFC peut être utilisé pour connecter certains écouteurs avec facilité). En outre, le Redmi Note 12 Pro 5G prend en charge la 5G, ce qui lui confère une connectivité rapide et fluide, que vous soyez en déplacement ou dans un endroit fixe avec une couverture 5G.

Pour les utilisateurs qui préfèrent toujours les connexions filaires, le Redmi Note 12 Pro 5G dispose d’un port USB Type-C pour le chargement et le transfert de données. Il dispose également d’une prise casque 3,5 mm, ce qui est une caractéristique de plus en plus rare dans les smartphones modernes, mais qui reste très appréciée par de nombreux utilisateurs, en particulier ceux qui possèdent des écouteurs filaires de haute qualité.

Le téléphone est également équipé d’un emplacement pour carte SIM double, vous permettant d’avoir deux numéros de téléphone différents sur le même appareil, ce qui peut être utile pour séparer les lignes personnelles et professionnelles.

En termes de navigation par satellite, le Redmi Note 12 Pro 5G prend en charge les systèmes GPS, GLONASS, Beidou et Galileo, garantissant ainsi une précision de localisation rapide et précise où que vous soyez dans le monde.

Performances de l’appareil photo du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

L’appareil photo du Redmi Note 12 Pro 5G est étonnamment bon. La photographie n’est pas mon fort, ce qui signifie que le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est capable d’ajuster les paramètres de la photo pour l’utilisateur et de capturer la réalité de manière spectaculaire, ou plutôt naturelle. Je ne m’attendais pas à des photos aussi réussies.

L’ensemble photographique à l’arrière comprend :

Grand-angle – 8 Mpix

Macro – 2 Mpix

Appareil photo principal – 50 Mpix

L’appareil photo frontal comprend :

Objectif frontal – 16 Mph

Donc, en se basant simplement sur les valeurs, le Redmi Note 12 Pro 5G devrait s’en sortir assez bien. Comment se passe la pratique ? En réalité, il s’en sort mieux que bien.

Performances de l’appareil photo de nuit

Étonnamment bien. Le mode nuit extrait de la profondeur des photos et éclaire l’image naturellement. Certes, il faut un peu plus de temps pour prendre une photo, donc il faut attendre quelques secondes sans bouger. Grâce à cela, cependant, le smartphone fournit une photo éclairée et agréable que même les smartphones plus chers pourraient envier.

Pour qui est le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ?

Le Redmi Note 12 Pro 5G est pour pratiquement tous les consommateurs qui n’attendent pas d’extrêmes de leur téléphone. Il n’est pas une machine de jeu ultra-performante, ni un substitut à un reflex. C’est un smartphone qui fait juste bien tout. En termes de fluidité, le téléphone est difficile à plier à condition de ne pas vouloir en faire un smartphone de jeu sans compromis.

Notre verdict

Le Redmi Note 12 Pro 5G est une option très intéressante. Il se distingue de la concurrence par son design très, très beau et par le fait que tout fonctionne bien. Les personnes qui attendent quelque chose de spécial, d’extrême, n’ont probablement rien à chercher ici. En revanche, pour ceux qui cherchent un smartphone qui fonctionne simplement bien dans tous les aspects, le Redmi Note 12 Pro 5G est une excellente option.

Les photographies sont correctes et même un novice qui veut simplement ouvrir l’application de l’appareil photo et prendre une photo sera satisfait. Il suffit d’activer le mode IA et de prendre des photos. La plupart du temps, elles sont réussies du premier coup.

Un atout majeur de ce téléphone est son intuitivité et sa facilité d’utilisation. Pratiquement tout le monde qui a déjà eu un smartphone en main peut facilement maîtriser ce modèle. Et à côté de cela, il offre une large gamme de personnalisation et d’adaptation du smartphone à vos préférences. Le skin du fabricant fonctionne de manière fluide, je n’ai pas connu un seul gel ou hésitation de la part du smartphone.

Les problèmes n’apparaissent que lorsque vous lancez un gros jeu avec des réglages élevés. Le Redmi Note 12 Pro 5G se défend contre la baisse de fluidité, mais finit par perdre cette bataille. Il a tendance à chauffer, la batterie chute rapidement et des accrocs apparaissent. Donc, quand nous demandons trop, le téléphone ne répond pas à nos attentes.

C’est le smartphone idéal pour ceux qui parcourent les médias sociaux, écrivent des SMS, prennent des photos et ont 10 onglets de navigateur ouverts – tout cela en même temps. Ils aiment aussi lancer un jeu de temps en temps, mais sans exagérer. Gaming occasionnel à des paramètres moyens avec le chargeur à portée de main. Alors, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G s’en sort.

Points négatifs :

L’appareil photo perd nettement des détails en basse lumière

900 nits de luminosité maximale c’est un peu trop peu

Le dos se salit à chaque toucher

Baisses notables de fluidité lors de jeux prolongés

Points positifs :

Le dos propre est magnifique

Le téléphone ne subit pas de baisses de fluidité pendant le travail quotidien

NFC

Écran AMOLED et taux de rafraîchissement de 120 Hz

Le mode nuit fonctionne étonnamment bien

En plein éclairage, le smartphone peut prendre une photo nette et précise du premier coup

Les haut-parleurs ne crissent pas et ne grondent pas, même au volume le plus élevé, ils jouent de manière pure

Prise casque intégrée