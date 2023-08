Premier aperçu de la PlayStation 5 Slim : voici à quoi pourrait ressembler la nouvelle console de Sony

La toile s’est enflammée avec une photo récemment apparue, révélant ce qui semble être le design de la prochaine console PlayStation 5 Slim. Celle-ci présenterait des modifications majeures comparées à la PS5 standard. Plongeons dans ce que nous savons !

Historique et anticipations

Depuis près de trois ans, le marché a vu l’apparition de la PlayStation 5 actuelle, proposée en deux variantes : avec lecteur de disque et en version digitale. À l’image des précédentes générations, Sony devrait, selon toute logique, dévoiler de nouvelles déclinaisons de cette console. En tête de liste ? Une version plus performante surnommée “Pro”, ainsi qu’une variante plus compacte, la “Slim”. C’est justement une image présumée de cette dernière qui a fait surface en ligne.

À quoi ressemble cette PlayStation 5 Slim ?

Here's the first look at the PlayStation 5 (CFI-2016) "Slim" pic.twitter.com/234PcjEVgc — Andrew Marmo (@the_marmolade) August 11, 2023

L’image a été repérée par Andrew Marmo sur un forum chinois. Cette photo partielle dévoile ce qui serait la future PlayStation 5 Slim. Comme son nom l’indique, ce modèle devrait être plus compact. Mais ce qui est intriguant, ce sont les changements significatifs que cette photo laisse entrevoir.

À première vue, le dispositif semble fortement ressembler à la PS5 originale. Toutefois, une particularité saute aux yeux : des rainures inédites sous forme de bandes au centre des panneaux latéraux. Quelques jours auparavant, un autre internaute évoquait sur son mur du réseau social X que la nouvelle PS5 Slim serait visuellement 5 cm plus courte et plus fine, avec des “découpes noires disgracieuses de chaque côté”, ce qui corrobore avec la nouvelle image dévoilée.

Autres nouveautés spéculées

The 2000 series PS5 "Slim" looks a little bit shit. — BwE (@BwE_Dev) August 9, 2023



D’autres rumeurs suggèrent que cette nouvelle console bénéficierait de grilles d’aération plus petites, d’une nouvelle découpe pour le lecteur de disques, et d’une double interface USB-C à l’avant (contre un combo USB-C et USB-A sur la PS5 actuelle). Cependant, il est primordial de souligner que toutes ces informations sont non officielles. Il est donc recommandé d’approcher ces rumeurs avec prudence et de les considérer comme de simples spéculations.

L’attente du mot officiel

Pour finir, tout ce que nous pouvons faire actuellement est d’attendre une annonce officielle de la part de Sony. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous pourrons confirmer, ou infirmer, ces potentielles évolutions pour la PlayStation 5 Slim.

N’hésitez pas à rester connecté pour suivre toutes les mises à jour concernant cette excitante nouveauté !