OPPO Find N3 : Le tout premier smartphone pliable d’OPPO avec trois caméras arrière et une charge rapide de 80W !

Dernière mise à jour le 6 août 2023 par Samuel

Vous êtes en quête d’un nouveau smartphone combinant design élégant, performance inégalée et innovation technologique ? Alors laissez-nous vous présenter le OPPO Find N3. Ce dernier est issu de la célèbre firme OPPO, l’une des plus grandes entreprises technologiques en Chine et dans le monde. Il s’agit du successeur du OPPO Find N2, qui a connu un énorme succès grâce à son écran flexible, ses caméras avancées et sa batterie ultra-performante. La grande question est : le Find N3 peut-il surpasser son prédécesseur et rivaliser avec d’autres smartphones pliables tels que le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Huawei Mate X2 ? Découvrons cela ensemble !

Caractéristiques techniques

Connectivité :

Réseaux : GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G

SIM : Double Nano SIM

Affichage :

Type d’écran : AMOLED pliable avec technologie LTPO, 120 Hz, HDR10+

Taille de l’écran : 8,0 pouces, 205,9 cm2 (ratio écran/corps de 110,9%)

Résolution : 2268 x 2440 pixels (416 ppp)

Performances :

Système d’exploitation : Android 13, ColorOS 13

Processeur : Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

Stockage :

Options : 256 GB avec 12 GB de RAM ou 512 GB avec 16 GB de RAM

Photographie & Vidéo

Caméra arrière triple :

50 MP (grand-angle)

32 MP (téléobjectif)

48 MP (ultra grand-angle)

Caractéristiques notables :

Calibration des couleurs par Hasselblad

Vidéo 4K à 30/60 ips

Caméra frontale :

32 MP (grand-angle)

Caméra interne : 20 MP

Autres spécifications

Son :

Haut-parleurs stéréo supportés par Dolby

Connectivité :

Wi-Fi multi-bandes, Bluetooth 5.3, USB Type-C, OTG

Sécurité et capteurs :

Capteur d’empreintes digitales latéral, accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité et boussole

Batterie :

Capacité : 4800 mAh (non amovible)

Charge rapide de 80W et charge inversée de 10W

Couleurs disponibles :

Noir, Vert, Blanc

Avec un design élégant, des fonctionnalités haut de gamme et une technologie innovante, le OPPO Find N3 est sans aucun doute un smartphone à considérer pour ceux qui cherchent à combiner style et performance. Son avenir sur le marché semble prometteur, compte tenu des avancées technologiques et du succès de son prédécesseur. Seul le temps nous dira si ce smartphone parviendra à dominer le marché des téléphones pliables. Restez à l’affût !